De ce a scazut interesul romanilor pentru vaccinare. Care sunt sansele sa mai fie imunizate 10 milioane de persoane pana in luna iulie

Cei din sistem spun insa ca apetitul romanilor de a se vaccina a scazut considerabil in ultimele zile, iar cel mai recent sondaj subliniaza ca, intrebati daca ar fi dispusi sa se imunizeze cu unul dintre serurile anti COVID-19 disponibile in Romania, peste 40% din respondenti au spus ca nu ar face asta."Rata scazuta de vaccinare din prezent are mai multe explicatii. In primul rand, rata ridicata de vaccinare de la inceputul anului este explicata din prisma categoriilor socio-profesionale care s-au vaccinat, au fost persoane direct interesate de vaccin , persoane din domenii esentiale, spre exemplu cadrele medicale care au inteles rostul, urgenta si necesitatea vaccinarii si care aveau motive de ordin profesional sa se vaccineze, intrau zilnic in contact cu pacientii. Multi medici au fost infectati, deci au avut un contact direct cu virusul. Persoanele cu boli cronice si persoanele de peste 65 de ani erau de asemenea direct interesate deoarece au pus sanatatea pe primul loc, inclusiv persoanele din centrele sociale", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.Astazi, desi a crescut capacitatea de vaccinare , persoanele din etapa a treia au un interes scazut din cauza neincrederii, reticentei, indoielii si mai ales din cauza fricii, completeaza psihologul."Unii au decis sa nu se vaccineze deloc (si sunt greu de convins) insa altii sunt in asteptare, sunt sceptici. Din pacate, mass-media (mai ales televiziunile) au contribuit determinant la aceasta scadere prin agresiunea unor stiri impotriva vaccinarii, prezentand discursuri si cazuri din Romania si din strainatate pe o perioada de luni intregi, inca dinainte de producerea vaccinului. Toate cazurile, putine, de reactii adverse prezentate exagerat, cat si discursul constant al unor invitati in emisiuni TV a crescut neincrederea romanilor si frica de a nu suferi din cauza vaccinului", a explicat Mihai Copaceanu.La randul sau, medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, afirma ca s-a ajuns in situatia in care numarul de persoane de pe listele de asteptare este mai mic decat numarul de doze disponibile."Suntem in punctul in care avem doze si vor fi din ce in ce mai multe iar rolul platformei de vaccinare va fi din ce in ce mai scazut. Probabil ca in continuare vor fi oameni care se vor programa si vor exista si liste de asteptare in centre de vaccinare din proximitate dar cred ca din acest punct vor incepe sa conteze alte tipuri de activitati", a declarat medicul.Potrivit acestuia, e vorba de implicarea medicilor de familie in campania de vaccinare, de aparitia centrelor drive through, a centrelor mobile si chiar de vaccinarea cu buletinul."Mai exact, oamenii se vor legitima , vor fi imunizati si vor fi trecuti in registrul electronic de vaccinare. Si, sigur, mai sunt evenimente ca cel din Timisoara al caror rol e de a vaccina multe persoane intr-un timp scurt. Evident, va conta si componenta de informare din jurul vaccinarii. Practic, platforma a avut rolul de a organiza activitatea de vaccinare cat timp dozele erau mai putine decat dorinta oamenilor de a se vaccina, acum, avand doze, putem sa ne asiguram ca ele vor ajunge la romani pe diverse cai. De asemenea, vor ajuta si centrele pe care le vor organiza diverse companii private", a declarat Marius Geanta.In prezent, in Romania sunt vaccinate cu doua doze 1,6 milioane de persoane, in timp ce putin peste un milion sunt imunizate cu o singura doza. Specialistul considera insa ca tinta stabilita de premierul Citu nu va putea fi atinsa."Daca ne uitam la ritmul de vaccinare de pana acum am putea fi tentati sa spunem ca nu avem sanse, cel putin pentru obiectivul intermediar din luna iunie. Daca ne gandim ca modalitatile de vaccinare se vor diversifica in perioada urmatoare, probabil ca va exista o incetinire, inevitabil, dar vom vedea in ce masura ritmul acesta de vaccinare, cu peste 80.000 de persoane imunizate pe zi, se va mentine sau va creste. Se schimba metodologia, daca ne uitam pe trend pare ca nu, dar nu stim ce efect cumulat vor avea toate tipurile acestea de activitati", a completat doctorul.Reprezentantii pacientilor spun ca se vor implica si ei in campania de informare privind beneficiile vaccinari anti COVID-19, dupa ce in cursul zilei de marti au avut o intalnire cu premierul Florin Citu pe aceasta tema."Una dintre discutiile pe care le-am avut astazi a fost legata de zonele rurale, unde informatia nu prea ajunge. Si noi incercam sa sustinem campania de vaccinare prin asociatii sau prin activitatile pe care le facem in zonele acestea. De asemenea, exista asistenti comunitari in aceste zone, care pot sustine campania la nivel de informatie, plus ca se doreste sa se dea drumul la unitatile mobile. Eu cred insa ca interesul pentru vaccinare va creste o data cu inceperea concediilor si a calatoriilor, in vara pentru ca multi vor dori sa plece sau sa poata participa la evenimente", a conchis Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice.