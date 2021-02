VIDEO Cum arata celebra "partie neagra" de la Carp, omologata oficial sambata. Porneste de cota 2077 si coboara pana la 1400

"Carpul este una dintre cele mai dificile si abrupte partii omologate din tara noastra. Si cu siguranta, una dintre cele mai frumoase. Pentru prima data in istoria orasului Sinaia am amenajat-o integral si o deschidem, oficial, maine. Amenajarea Carpului a fost o provocare care a inceput in urma cu mai mult timp. Am achizitionat un utilaj care sa poata face fata inclinatiei. Chiar si asa, s-a muncit in conditii foarte dificile, dar rezultatul este fenomenal!", a declarat primarul statiunii Sinaia, Vlad Oprea , conform unei postari pe pagina oficiala de Facebook a primariei.Administratia Domeniului Schiabil Sinaia atrage atentia tuturor pasionatilor de schi ca gradul de dificultate al partiei Carp este unul deosebit de ridicat, fiind potrivita exclusiv avansatilor.