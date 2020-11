Primarul Dominic Fritz anunta ca este nevoie de aproape 70 milioane de lei pentru ca Timisoara sa nu ramana fara apa calda si caldura

Primarul Dominic Fritz a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in continuare, situatia este grava la Colterm, societatea de termoficare din Timisoara, iar pentru a nu exista riscul ca timisorenii sa ramana fara apa calda si caldura, este nevoie de aproape 70 de milioane de lei doar pentru a asigura materia prima pentru functionare."Am trimis un memorandum catre Guvernul Romaniei, in care am spus foarte clar ca situatia este una serioasa, ca efectiv Colterm traieste de la o saptamana la alta pentru a plati facturile de gaz si carbune. Ca sa trecem prin aceasta iarna, doar pentru materie prima, gaz, carbune, electricitate, o sa avem nevoie de 69 de milioane de lei, si asta nu include datoriile istorice de 136 de milioane de lei. Am scris si o scrisoare catre toti parlamentarii de Timis, ca sa sustina alocarea din fondul de rezerva a Guvernului a unor sume de bani ca sa putem trece peste aceasta iarna", a declarat primarul Dominic Fritz.In anii trecuti, in repetate randuri, s-a ajuns in situatia de a fi intrerupt gazul furnizat catre compania de termoficare, pentru perioade scurte de timp, din cauza facturilor neplatite catre E.On Gaz, iar datoriile istorice nu au fost deocamdata achitate.CITESTE SI: