AstraZeneca ia in calcul vaccinarea in trei etape in loc de doua. Care ar fi beneficiile

Potrivit lui Lorenzo Wittum, AstraZeneca analizeaza posibilitatea injectarii vaccinului sau in trei etape, in loc de doua - o posibila solutie in lupta impotriva variantelor noului coronavirus Potrivit unei surse europene implicata in negocieri intre Uniunea Europeana si AstraZeneca, laboratorul britanic preconiza sa furnizeze UE mai putin de jumatate dintre dozele prevazute in trimestrul doi.