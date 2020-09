Coronavirus Romania. Lista celor mai afectate zone din tara. Capitala are cele mai multe cazuri noi

Numarul cazurilor de coronavirus pentru fiecare judet in parte

Bucurestiul are cel mai mare numar de infectii. Grupul de Comunicare Strategica a raportat luni pentru Capitala un numar de 220 de cazuri noi si 15.205, in total, de la inceputul pandemiei.S-au mai inregistrat cazuri multe in judetele Bacau, Iasi si Valcea.Sunt insa si zone unde numarul infectiilor depistat in 24 de ore este foarte mic. Bistrita-Nasaud, Covasna si Salaj au raportat cate un singur caz.1. Alba 1522 222. Arad 2412 53. Arges 5386 114. Bacau 3855 365. Bihor 3255 126. Bistrita-Nasaud 1389 17. Botosani 1539 288. Brasov 5525 239. Braila 2202 810. Buzau 2650 911. Caras-Severin 1130 512. Calarasi 737 1413. Cluj 2860 3814. Constanta 2337 2915. Covasna 1076 116. Dambovita 3721 1517. Dolj 2483 218. Galati 3849 3719. Giurgiu 990 520. Gorj 1832 721. Harghita 883 -1*22. Hunedoara 2074 -23. Ialomita 1169 824. Iasi 4271 3525. Ilfov 2918 1426. Maramures 1779 3027. Mehedinti 1336 828. Mures 1660 629. Neamt 2857 630. Olt 1710 331. Prahova 5338 3032. Satu Mare 530 133. Salaj 590 134. Sibiu 1963 1135. Suceava 6185 1636. Teleorman 949 -37. Timis 3472 1838. Tulcea 753 739. Vaslui 2552 2740. Valcea 1919 4641. Vrancea 2607 643. - 119 -TOTAL 113.589 808De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate au fost confirmate 113.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestia, peste 90.000 de pacienti s-au vindecat.