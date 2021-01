Dacian Ciolos, despre pasaportul de vaccinare: "Ar insemna anumite constrangeri la frontiera"

"Momentan prioritatea este vaccinarea, aprovizionarea cu vaccinul, dar in vara subiectul va trebui clarificat. Evitam sa vorbim de pasaport de vaccinare pentru ca pasaport ar insemna anumite constrangeri la frontiera. E vorba mai degraba de niste certificate care sa ateste ca vaccinul este facut. Acest subiect a fost prezentat de unii colegi din perspectiva turismului.Pe noi ne intereseaza cei peste 3 milioane de romani care locuiesc si muncesc in tari din Uniunea Europeana. Ei circula foarte mult. Noi ne-am dori sa vedem sub ce forma acest certificat nu constrange anumite drepturi ale cetatenilor, dar ofera un avantaj si o facilitate celor care au facut vaccinul.Noi ne gandim sa ii cerem Comisiei Euorpene sa aiba o abordare unitara. Franta, Belgia, Germania si alte tari au deja un certificat de vaccinareNu cred ca ar trebui sa fim in situatia in care sa elaboram un certificat european care sa fie impus, ideea pe care o sa o propunem este sa armonizam tipurile de certificate de vaccinare pe care le au statele membre.Nu trebuie sa ajungem in situatia de a constrange un drept, adica sa spunem daca nu ai certificat, nu mai ai dreptul sa circuli. Parlamentul European va fi impotriva unei astfel de abordari.Dar poti sa ai anumite facilitati. Vedeti, si acum, cand te duci dintr-un loc in altul, ti se cere dovada ca ai facut un test PCR negativ. In loc de test ar putea sa fie aceasta dovada ca ai facut vaccinul.Problema, deocamdata, nu e ca nu se inscriu oamenii la vaccin, ci ca nu putem sa tinem pasul cu aprovizionarea", a declarat Dacian Ciolos.CITESTE SI: