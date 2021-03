Moldovan anunta ca sase indicatori de calcul ai grilei de carantinare vor fi stabiliti marti: "Indici de evolutie, trend, rata de incidenta, capacitate de testare"

Sedinta la Ministerul Sanatatii

"Am convenit cu totii ca fiind o infectie atat de dinamica si cu modificari atat de mari, datele pe care le folosim necesita periodic o actualizare sau o updatare. Ne-am gandit care ar fi indicatorii de calcul ai grilei de carantinare cei mai sugestivi pentru procesul epidemiologic, astfel incat sa stim ca imaginea pe care ei ne-o vor oferi va fi mult mai apropiata de realitate", a afirmat, luni, Andreea Moldovan.Potrivit acesteia, sunt sase indicatori, intre care"Sunt niste indicatori tehnici", a precizat Andreea Moldovan, explicand ca acestia vor fi fcuti publici marti, dupa ce vor fi decisi in urma unor calcule care se vor face de catre diferite institutii.Moldovan a precizat ca se doreste si o testare mai abudenta decat avem acum, tocmai pentru a avea o situatie cat mai apropiata de realitate.Ministerul Sanatatii a organizat luni, 22 martie, la ora 14.00, o intalnire cu reprezentanti ai Institutului National de Sanatate Publica , Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar si cu specialisti in sanatate publica si epidemiologie privind situatia epidemiologica. Intalnirea va avea loc la sediul ministerului.Secretarul de stat Andreea Moldovan a declarat, duminica seara, la Digi24 ca Bucurestiul si judetul Ilfov sunt interconectate si ca de aceea este important sa fie abordate unitar, fiind vorba despre o masa mare de oameni care se deplaseaza, "libertate pe care, incet-incet, nu ne-o vom mai putea permite".