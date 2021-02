Coronavirus Romania. Zonele cel mai puternic lovite de infectii: Bucurestiul si judetele Timis, Maramures si Cluj

Situatia cazurilor noi pentru fiecare judet in parte si Capitala

Raportul Grupului de Comunicare strategica arata ca cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost raportate in Municipiul Bucuresti 351 in 24 de ore.Aici, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 122.660 de cazuri de infectii.O situatie dificila este si in judetele Timis (257) si Maramures (212), c ele doua judete aflandu-se in prezent in scenariul rosu de coronavirus . Tot peste 200 de cazuri noi au fost raportate si in Cluj: 252 de infectii in ultimele 24 de ore.Judetele Mures si Brasov au raportat peste 100 de infectii fiecare.1. Alba 14429 70 2,012. Arad 16154 71 1,003. Arges 20557 47 0,614. Bacau 19175 68 0,935. Bihor 20502 65 0,936. Bistrita-Nasaud 8419 14 0,817. Botosani 10276 59 1,339. Braila 9487 25 0,6610. Buzau 9171 30 0,5611. Caras-Severin 7939 37 1,0712. Calarasi 7326 22 0,8814. Constanta 30618 47 1,2615. Covasna 5697 27 0,716. Dambovita 16946 41 0,9317. Dolj 18056 95 1,218. Galati 19380 54 1,0419. Giurgiu 7442 18 0,6620. Gorj 6112 53 1,2121. Harghita 5942 11 0,5222. Hunedoara 14282 99 1,5623. Ialomita 7871 16 0,8924. Iasi 32101 82 0,9325. Ilfov 29416 74 2,1527. Mehedinti 5744 19 0,7929. Neamt 13199 64 1,2130. Olt 10834 30 0,6631. Prahova 26522 57 0,7832. Satu Mare 8926 68 1,7633. Salaj 7465 54 1,6134. Sibiu 18941 45 1,1236. Teleorman 9305 60 1,1738. Tulcea 6180 16 0,539. Vaslui 12346 41 0,8940. Valcea 11273 23 0,8741. Vrancea 7889 19 0,3343. Cazuri noi nealocate pe judete 1629* 28TOTAL 752.482 3.048De la inceputul pandemiei de coronavirus, in Romania au fost confirmate 752.482 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.