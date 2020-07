Dosarul "Spagi pentru pensii de invaliditate": O asistenta medicala a fost condamnata la 4 ani de inchisoare si la plata unor daune de 50 de milioane de lei

Acuzatiile DNA

Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a condamnat-o definitiv, luni, pe inculpata Maria Baleanu, la data savarsirii faptei asistent social principal in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni, la patru ani de inchisoare cu executare.Anterior, Tribunalul Dambovita a pronuntat, pe fond, o hotarare prin care inculpata a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.De asemenea, Curtea de Apel Ploiesti a admis actiunea civila formulata de partea civila Casa Judeteana de Pensii Dambovita si a obligat inculpata la plata sumei de 50.532.591 lei catre partea civila cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale.Totodata, instanta a dispus desfiintarea unor inscrisuri, fiind vorba despre decizii medicale emise fara respectarea prevederilor legale.Procurorii DNA Ploiesti au trimis-o in judecata pe Maria Baleanu - la data savarsirii faptei asistent social principal in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni - pentru luare de mita si abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata si continuata, fiind cauzat un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei Casei Judetene de Pensii Dambovita.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 1993-2007, Maria Baleanu a contribuit la eliberarea unor documente prin falsificarea deciziilor asupra capacitatii de munca, fie prin plasmuire, fie prin efectuarea de mentiuni nereale in continutul acestora; prin emiterea unor decizii asupra capacitatii de munca in absenta titularului, in vederea examinarii de catre medicul expert al asigurarilor sociale ori in lipsa documentelor medicale care sa sustina diagnosticul stabilit sau prin necomunicarea Casei Judetene de Pensii Dambovita a listei persoanelor care nu s-au prezentat la termenul de revizuire anual."Prin aceste mecanisme, inculpata Baleanu Maria a prejudiciat Casa Judeteana de Pensii Dambovita cu suma de 50.532.591 lei, reprezentand plata, pe nedrept, catre beneficiari, a unor prestatii sociale cu titlu de pensie de invaliditate", se arata in comunicat.Conform sursei citate, in aceeasi perioada si in acelasi scop, Maria Baleanu, in mod repetat, a pretins si primit, de la un numar de 106 persoane, sume de bani si bunuri in cuantum total de 41.762 lei