Incendiu la o fabrica din Resita. 60 de persoane au fost evacuate

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, pentru lichidarea incendiului au intervenit de urgenta trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, precum si o autospeciala de interventie si comanda din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita. Incendiul a fost lichidat si nu s-au inregistrat victime In urma interventiei pompierilor militari au fost salvate bunuri in valoare de circa 2 milioane de euro, aflate in interiorul cladirii in care functiona firma de confectii textile.Conform primelor investigatii ale pompierilor militari, cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit la panoul de comanda al tabloului electric.