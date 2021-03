O adolescenta de 14 ani a murit, la Valcea, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare

Initial, apelul la 112 a fost facut pentru o fata de 14 ani, despre care s-a anuntat ca este inecata, dar echipele de interventie au constatat ca era intoxicata cu monoxid de carbon. In cazul adolescentei s-au facut manevre de resuscitare, dar acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.Incidentul s-a produs vineri seara, in jurul orei 23.00, in localitatea Fartatesti, satul Dozesti."Intial, apelantul carea sunat la 112 a cerut ajutor pentru o fata in varsta de 14 ani, spunand ca aceasta este inecata. Medicul coordonator a intrebat desore posibilitatea intoxicarii cu monoxid de carbon si a primit raspuns negativ, dupa care a indrumat persoanele aflate la locul evenimentului sa scoata victima afara si sa execute manevre de resuscitare", a transmis, sambata dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Intre timp, acolo a fost trimis un echipaj SAJ de la cea mai apropiata statie, statia Ladesti, si o ambulanta SAJ cu medic de la Ramnicu Valcea. Ulterior, medicul a cerut si deplasarea SMURD Maciuca, autospeciala care se intorcea de la un alt caz. Cand au ajuns acolo, membrii echipajului de pe ambulanta SAJ - Statia Ladesti au anuntat ca sunt 4 persoane intoxicate, din care una nu prezenta semne vitale.Astfel, o femeie de 34 de ani, semiconstienta, cu semne vitale, a fost evaluata de SMURD, o fetita de 3 ani cu atac de panica a fost evaluata de SAJ, o femeie de 55 de ani a primit ingrijiri medicale preliminare.In cazul fetei de 14 ani s-au facut manevre de resuscitare, insa fara niciun rezultat, decesul acesteia fiind declarat de catre medicul de la ambulanta la ora 00.36.De asemenea, a fost anuntat seful SVSU din localitate si a fost trimis un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, pentru a verifica sursa de producere a intoxicarii si a preveni producerea altor evenimente.Cercetarile preliminare arata ca in casa in care s-a produs tragedia se aflau 9 persoane, din care 3 se aflau in vizita . Victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o instalatie care asigura incalzirea apei in baie, un instant racordat la o butelie GPL.