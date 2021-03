Restrictiile i-au obosit pe francezi si nemti si au ruinat economiile celor doua mari puteri: "E ceva cumplit, e ingrozitor"

"E ceva cumplit, e ingrozitor"

Campania de vaccinare

Merkel s-a jucat de-a lockdown-ul

Restrictiile de Paste

Germania si Franta sunt doua dintre tarile care au apelat la cele mai duri masuri pentru a opri pandemia, dar rezultatele se lasa inca asteptate. Totodata, cele doua tari importante au o campanie de vaccinare cu mult sub asteptari, iar in ultimele luni populatia a ajuns la capatul rabdarii, din cauza restrictiilor care nu au fost ridicate decat partial.Pe acest fond complicat,, in conditiile in care spitalele sunt inca pline si au de ales intre a asculta opinia publica si sa inceapa sa ridice treptat restrictiile sau sa le mentina.CITESTE SI: Cancelarul german, Angela Merkel, a renuntat la restrictiile severe din timpul Pastelui, asumandu-si o "greseala" In ultimul caz, economiile celor doua puteri au mult de suferit, iar tinand cont ca Germania si Franta dau tonul in Uniunea Europeana, iar problemele lor economice si sociale au de fiecare data repercusiuni asupra intregii Europe unite.Irene Costelian spune ca situatia din Franta este extrem de dificila. Oamenii au ajuns la capatul puterilor, iar de curand o parte a tarii a reintrat in lockdown, spre disperarea oamenilor, multi dintre ei ramasi fara locuri de munca din cauza crizei prelungite., e ceva cumplit, e ingrozitor. Lumea nu mai rezista, e ceva anormal. Dupa 18.00 nimeni nu mai iese din casa, doar cei care au adeverinta prin care sa arate ca merg la munca sau se intorc acasa", explica Irene Costelian.Chiar daca restrictiile sunt severe si sufoca economiile, metroul parizian este in continuare arhiplin la orice ora, la fel ca si celelalte mijloace de transport in comun din marile orase. Astfel, oamenii sunt expusi virusului in drum spre munca si de la munca, desi sunt practic tinuti in casa. Situatia seamana in mare masura cu cea de la metroul bucurestean., la fel si centrele comerciale sub 20.000 de metri patrati, iar la inceputul lunii erau vaccinati putin peste doua milioane de oameni la o populatie totala de 69 de milioane.Aici e vina autoritatilor, care isi mascheaza neputinta, incompetenta de a derula o campanie de vaccinare serioasa, asa cum e in Israel, de exemplu, iar din cauza asta sunt mentinute restrictii aberante, care lovesc in economie si in oameni", mai spune ea.Oamenii au ajuns la capatul rabdarii, iar cei mai multi au ajuns sa incalce restrictiile pentru ca au devenit insuportabile."Vorbeam ieri cu un coleg de-al meu de la ziar care are Covid. Nu a mai rezistat si a fost la un party, cu toate ca stia care e riscul. Dar a preferat sa riste decat sa mai stea singur in casa. Deci, in timp ce altii pur si simplu o iau razna. Spitalele de psihiatrie sunt in alerta rosie, nu mai au locuri.Un medic de acolo imi povestea de un pacient care nu a mai rezistat si a avut o tentativa de sinucidere. Si era om normal, cadru in finante publice, iar sotia lui era pe punctul sa dea nastere unui copil. Oamenii sunt foarte afectati psihic si au ajuns la limita", conchide Irene.Nici in Germania lucrurile nu stau mai bine. Daca anul trecut, in primul val, tara s-a descurcat foarte bine, iar cazurile au fost putine, valurile doi si trei au venit ca un tavalug. La fel ca in Franta, campania de vaccinare se desfasoara greoi, iar prea putini oameni au fost imunizati pana acum.Ca sa compenseze,, care au condamnat economia, iar cetatenii au ajuns la limita suportabilului. Zeci de revolte au avut loc in Berlin si in marile orase, iar tot mai multi oameni se alaturi vocilor care contesta masurile dure.Balblele autoritatilor si neputinta de a accelera campania de vaccinare i-a adus la disperare pe cei mai multi dintre germani. "Oamenii sunt la capatul puterilor. Doar restrictii, restrictii si iarasi restrictii. Lumea nu mai suporta. Oamenilor li s-a tot spus ca stau acum in lockdown, dar peste un timp va fi mai bine, insa acel timp nu a mai venit, dar restrictiile nu doar ca nu au fost ridicate, ci au fost suplimentate.Pe acest fond, popularitatea Angelei Merkel si a partidului ei se clatina serios, iar la alegerile locale a suferit infrangeri grele. In disperare de cazua Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada sarbatorilor de Paste, recunoscand ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma , transmit Reuters si AFP."Ideea unor restrictii severe de Paste a fost creata cu cele mai bune intentii", a spus cancelarul, adaugand insa ca planul a fost pripit si nu ar putea fi pus in aplicare intr-un timp atat de scurt. "Aceasta greseala imi apartine doar mie", a mai declarat Merkel."Nici nemtii nu mai sunt ce au fost! Balbele autoritatilor ii infurie pe oameni, iar atmosfera e tot mai apasatoare", a mai afirmat jurnalista de la Bild.Acum,, iar autoritatile le-au promis cetatenilor ca restrictiile vor fi ridicate in viitorul apropiat si ca pandemia va lua sfarsit pana la finalul verii, cand cea mai mare parte a populatiei va fi vaccinata. Asta inseamna ca luminita de la capatul tunelului inca mai palpaie in cele doua tari si ca, daca prognozele se vor adeveri, finalul pandemiei nu este chiar atat de departe.