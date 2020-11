Romanul condamnat in China la 7 ani de inchisoare pentru 80 de dolari a decis sa intre in greva foamei. Ce spune ministrul Predoiu despre acest caz

"In ultima conversatie telefonica avuta cu Marius, la inceputul acestei luni, mi-a comunicat ca recurge la aceasta metoda extrema de protest, datorita nepasarii si ignorantei autoritatilor romane fata de cauza sa", afirma Ioan Felecan, singura ruda in viata a lui Marius Balo.Curtea de Apel Cluj a dispus in luna octombrie 2019 transferul lui Marius Balo intr-un penitenciar din Romania. Din luna octombrie autoritatile romane nu au facut nimic in vederea transferarii acestuia.Din ianuarie 2020, de cand Ministerul Justitiei al Republicii Populare Chineze si-a dat acordul la transferarea lui Marius Balo, si pana in prezent, autoritatile romane nu au intreprins niciun demers in vederea aducerii in Romania a cetateanului roman Marius Balo. In aceste conditii, societatea de avocatura Iordachescu si Asociatii a revenit cu adrese atat la Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala cat si la Ministerul Justitiei in vederea urgentarii demersurilor de preluare a cetateanului roman Marius Balo din Republica Populara Chineza."In data de 17.09.2020 am revenit cu adresa la Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala prin care solicitam sa ni se comunice daca au fost reluate demersurile de preluare din China a lui Marius Balo si data estimativa la care apreciaza ca acesta va fi adus in Romania. La aceasta solicitare am primit raspuns in data de 23 septembrie 2020 prin care ne informau ca din cauza masurilor impuse de autoritatile chineze pentru prevenirea raspandirii COVID, in prezent este imposibila organizarea unei misiuni de preluare din China a cetateanului roman Marius Balo", afirma avocatul Ioana Bonda.Tot la aceeasi data s-a revenit cu adresa si la Ministerul Justitiei pentru comunicarea informatiilor legate de transferul cetateanului roman Marius Balo. Raspunsul autoritatilor a fost ca pentru moment ramane problematica aducerea in tara a lui Marius Balo in contextul general al pandemiei de SARS COV 2. Mai mult, au informat ca, organizarea unei misiuni este imposibila pentru moment avand in vedere carantina obligatorie institutionalizata timp de 14 zile a oricarei persoane care intra pe teritoriul Republicii Populare Chineze si efectuare de teste COVID, toate pe cheltuiala proprie."Sunt dispus sa merg eu dupa el, doar sa mi se permita acest lucru!", sustine Ioan Felecan, in varsta de aproximativ 70 de ani.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a declarat marti ca profesorul roman condamnat in China la 8 ani de inchisoare , Marius Balo, a avut un "ghinion teribil", deoarece procedurile pentru transferul lui in tara erau efectuate, insa frontierele din tara asiatica s-au inchis din cauza pandemiei. Predoiu a precizat ca autoritatile romane sunt in contact permanent cu familia profesorului, ambasada Romaniei in China, dar si cu ambasada acestei tari la Bucuresti."Suntem in permanent contact si cu reprezentantii familiei, cu ambasada noastra in China si cu oficialitatile din China. Domnul Balo a avut un ghinion teribil. Toate procedurile erau efectuate pentru transferul lui in Romania, inainte de inchiderea frontierelor ca urmare a pandemiei. Si acolo suntem (...). Am avut comunicari cu ambasada Chinei de la Bucuresti, inclusiv o convorbire telefonica cu doamna ambasador. Exista categorii limitate de persoane care sunt exceptate de la interdictia de a se deplasa in China. Intre aceste categorii nu se afla si categoria in care se afla domnul Balo. Asta este problema, dar avem semnale ceva mai bune in ultima perioada, in sensul ca a fost marit timpul alocat pentru comunicari telefonice cu familia. Domnul Balo a transmis in aceste comunicari ca este foarte bine tratat de catre administratia penitenciarului si nu are nici un fel de plangere legat de modul in care este tratat", a spus Predoiu.Catalin Predoiu a adaugat ca se intrevede "o raza de speranta" in legatura cu transferul profesorului in Romania, "intr-un orizont de timp rezonabil", insa acest lucru depinde de autoritatile chineze.