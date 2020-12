De ce a fost achitata o femeie din Arad acuzata ca a cheltuit banii dintr-un bancomat aruncat in aer pe vacante si operatii estetice

Potrivit adevarul.ro , sotul femeii, acuzat ca, impreuna cu un complice a aruncat in aer un bancomat din Arad, din care a furat 420.000 de lei, a fost condamnat la opt ani de inchisoare. Sursa citata mai arata ca femeia a fost trimisa in judecata pentru complicitate, fiind acuzata ca "a fost de fata atunci cand Ritan si unul dintre complicii sai a imparti banii furati din bancomatul BCR aruncat in aer, iar ulterior "a folosit in interes personal banii pe concedii, deplasari, excursii, operatii estetice".Impotriva femeii a depus marturie inclusiv sotul acesteia, care a declarat ca sotia sa "stia despre ce fac, era secretara mea, prin ea comunicand cu ceilalti (n.r. complici) ocazional".Chiar daca a fost condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare, femeia a fost achitata in final, fiind considerata nevinovata.Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au aratat ca "declaratia inculpatului, pe de o parte, este prea vaga ca si continut si neplasat temporar in activitatea infractionala, iar pe de alta parte, nu se coroboreaza cu nicio alta proba a dosarului pentru a putea sta la baza stabilirii vinovatiei inculpatei ".Potrivit adevarul.ro, magistratii care au pronuntat sentinta de achitare au mai aratat ca "cheltuirea de catre inculpata din banii sustrasi de sot nu este un act de complicitate, fiind un act ulterior consumarii infractiunilor, la fel ca cel al participarii la numarul banilor sau atentionarii inculpatilor Borodi si Borbilau, iar in lipsa altor probe privind o participatie la acesteia anterior sau concomitent comiterii infractiunilor nu sunt probe ale vinovatiei inculpatei "."Imprejurarea ca, ulterior consumarii infractiunilor, aceasta a tainuit si cheltuit din banii sustrasi, a ajutat la ascunderea corpurilor delicat nu mai este act de complicitate morala, ci infractiuni de tainuire, favorizare care nu se pedepsesc fiind sotia inculpatului. Practic, aceste acuzatii de complicitate morala sunt simple supozitii ale acuzarii, nesustinute de probe, iar actiunile ulterioare ale inculpatei de tainuire si favorizare trebuie vazute si prin prisma calitatii sale de sotie a inculpatului, aceasta fiind si ratiunea cauzei de nepedepsire ", se mai arata in sentinta Curtii de Apel Timisoara, care este definitiva.