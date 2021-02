Chichita cu care a incercat sa isi recupereze permisul soferul unui Audi A8, prins de radar cu 197 km/h. Judecatorii nu s-au lasat impresionati

A pierdut si la Tribunal

Soferul unui Audi A8, prins de radar pe Autostrada A3 cu o viteza de 197 de km/h si fara a avea actele asupra sa a scapat cu un avertisment, dar pentru ca a depasit cu 50 km/h viteza maxima permisa de lege a ramas fara permis.Printr-un proces deschis la Judecatoria Turda, soferul a cerut anularea procesului-verbal, sustinand ca nu au fost mentionate in procesul-verbal seria si numarul de pe cartea sa de indentitate.Judecatoria Turda a mentinut procesul-verbal aratand ca "lipsa acestei mentiuni nu este in masura sa atraga nulitatea procesului - verbal fiind indicat numele si prenumele petentului, precum si codul numeric personal al acestuia, existand suficiente elemente care sa permita identificare petentului".Soferul a contestat sentinta Judecatoriei Turda cu apel, care s-a judecat la Tribunalul Cluj. Si judecatorii de aici au mentinut procesul-verbal, aratand ca nulitatea invocata de soferul prins cu aproape 200 de km/h este una relativa, care nu atrage automat si nulitatea procesului-verbal."Apelantul nu a invocat in concret si nici dovedit imprejurari ce sa impuna reindividualizarea sanctiunii complementare, care a fost aplicata cu respectarea dispozitiilor legale.Nu s-au desprins alte indicii pentru stabilirea un grad mai redus de periculozitate sociala decat cel avut in vedere de legiuitor, avand in vedere necesitatea respectarii normelor de circulatie si constientizarii implicatiilor incalcarii acestora, astfel ca tribunalul, in acord cu instanta de fond, apreciaza ca sanctiunea complementara (n.r. suspendarea permisului) aplicata este oportuna si proportionala fata de gravitatea concreta a faptei savarsite", se arata in sentinta Tribunalului Cluj, care este definitiva.