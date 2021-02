Acuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacientii de la ATI sunt deconectati de la aparate". Avocata anunta ca voia sa se duca la Dragnea, la Rahova

"Mi se solicita sa vad halul in care e tratat Dragnea"

"Daca va prind ca puneti mana pe copiii mei, va distrug legal"

"Liderul AUR este santajat de cineva"

"Oricine va veni la Comisia pentru abuzuri nu va avea curajul meu. Am vrut sa il aduc la audiere pe Arafat, sa intru, sa vad ce se intampla la ATI, unde avem informatii ca sunt deconectati de la aparate pacientii chiar daca au sansa de viata. Stiti lucrurile astea? Vi le spun eu, de-aia ma vor jos, am deranjat!", a scris Sosoaca."Va mai aduceti aminte de domnul Dragnea? Mi s-a comunicat ca impotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar si ca mi se solicita sa vad halul in care e tratat Dragnea. Saptamana asta trebuia sa merg sa vad in ce hal se traieste in penitenciare. Am innebunit penitenciarele din Romania cu solicitarile mele de anchete in penitenciare", a mai spus Diana Sosoaca."Da, domnule Dragnea. Se pare ca nu sunt lasata sa vin la dumneavoastra sa-i vad pe cei care isi bat joc de dumneavoastra si de ceilalti detinuti. Sa stiti ca orice detinut este om si orice om are dreptul sa i se respecte o minima decenta, atat. Chiar daca a omorit isi ispaseste pedeapsa. Ii umiliti pe detinutii politic", spune Diana Sosoaca in live-ul de pe Facebook.Fosta membra AUR, exclusa recent din partid , spune ca a luat decizia de a face live-ul in urma unui telefon pe care l-a primit, fiind anuntata ca "fiului ei si se instrumenteaza un dosar"."Am fost anuntata de un lucru pe care vreau sa-l fac public. Nu m-am lasat nici ingenuncheata, nici infranta, s-au gandit sa ma atace prin copiii mei . Ca sa ma poata termina pe mine, vor sa ii insceneze baiatului meu o chestie prin care sa ii faca dosar penal. Bai baieti, daca voi credeti ca merge cu astfel de chestii staliniste cu mine, va inselati", a spus Sosoaca."Daca va prind ca puneti mana pe copiii mei, va distrug legal. Nu incercati sa ma amenintati cu copiii mei ca nu merge", a mai zis fosta membra AUR.Diana Sosoaca a mai povestit despre o intrevedere intr-un bar, la care erau si Lavric si Tarziu, promisiunile pe care i le-a facut George Simion . Avocata sustine ca liderul AUR este santajat pe cineva pentru a nu-si respecta promisiunile facute romanilor in campania electorala."Bai George, ma uitam ca nu mai ai atatea distribuiri. Apropo, dragii mei, in spatele AUR se afla o echipa de IT-isti puternica, care face tot ceea ce trebuie sa fac pe internet. Ca sa stiti de unde vine puterea. Pacat ca am aflat prea tarziu. Am crezut ca toti oamenii aia de acolo sunt nationalisti," mai spune Diana Sosoaca.