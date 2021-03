Mai multe grupuri civice anunta ca vor contesta la CEDO clasarea dosarului 10 august: "Rusine, Justitia Romana! Ne vedem la CEDO"

Tribunalul Bucuresti a respins definitiv redeschiderea anchetei

Comunitatea Declic, alaturi de Coruptia Ucide, Evolutie in Institutie, Geeks for Democracy, Initiativa Romania, Rezistenta, Reset Iasi si Brasovul Civic contesta decizia judecatorului Daniela Isabela Mihet, de la Tribunalul Bucuresti, de clasare definitiva a dosarului 10 august si anunta ca va sprijini deschiderea unui proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). De asemenea, reprezentantii grupurilor civice se vor strange, miercuri, 3 martie, de la ora 18.00, in fata Tribunalului Bucuresti , cu mesajul "Rusine, Justitia Romana! Ne vedem la CEDO"."Astazi, justitia din Romania si-a aratat fata intunecata. Am iesit in strada pentru a apara independenta justitiei, am fost gazati si loviti, ca un judecator sa isi bata joc de noi si sa ii salveze pe vinovati. Niciun sef al Jandarmeriei, responsabil pentru gazarea si ranirea a sute de oameni, nu mai poate fi acum tras la raspundere. Doar CEDO mai poate face dreptate in acest caz, asa ca ne vom adresa Curtii Europene", a declarat Catalina Hoparteanu, coordonatorul campaniilor pe Justitie, potrivit G4media.Societatea civila dezaproba modul in care ancheta 10 august a fost ucisa din fasa. Dosarul 10 august a fost inchis definitiv, desi DIICOT nu a facut o ancheta corecta. Niciun martor si nicio persoana vatamata nu au fost audiate de procurori, iar o parte din probele tehnice nu au fost cerute. In aceste conditii, inchiderea cercetarilor nu poate fi decat abuziva."Dosarele istorice ale Revolutiei si Mineriadelor sunt inca plimbate intre parchete si instante. Pe acelasi model de musamalizare, ancheta 10 august a fost clasata definitiv inainte sa inceapa. Una dintre cele mai violente actiuni impotriva cetatenilor, de dupa Revolutie , risca sa aiba aceeasi soarta", a declarat Marian Raduna, reprezentant Geeks for Democracy.Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT de redeschidere a Dosarului 10 August, decizia fiind definitiva. Sefii Jandarmeriei care au coordonat interventia din Piata Victoriei scapa defenitiv de raspundere penala.Fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Solicitarea DIICOT a trecut pe la mai multe instante. Hosu a sesizat initial Curtea de Apel Bucuresti, care si-a declinat competenta.Curtea de Apel a decis pe data de 10 august ca nu are competenta materiala de a solutiona cererea procurorilor si a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Procurorul DIICOT Doru Stoica, cel care a clasat partial dosarul 10 august, inainte ca solutia sa sa fie infirmata de conducerea parchetului, a cerut pensionarea pentru a doua oara in ianuarie 2021.Magistratul mai facuse o cerere de pensionare, la inceputul anului 2020, inainte sa renunte la ea. Intre timp, a clasat partial dosarul 10 august, intr-o solutie care a starnit ample polemici.