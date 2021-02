"Monstrul" din Cluj care a violat 9 copii a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Calvarul adolescentului care l-a dat in vileag

Presa l-a dat in vileag

Arestat in mai 2020

Acuzatiile pentru care procurorii au putut prezenta dovezi

Faptele acestuia au iesit la iveala la inceputul lunii aprilie 2020, cand un tanar a efectuat un apel la 112, dupa ce a fost in casa lui Vasile Tarb. La plecare din locuinta acestuia, tanarul a luat zeci de fotografii ale unor minori, pentru a-si dovedi sustinerile, dar le-a spus agentilor de politie si ce a vazut si ce a trait.Fiecare fotografie prezentata de apelantul la 112 era datata, ceea ce ar putea insemna ca violul sau agresiunea sexuala a avut loc la acea data."In fata probelor, unul dintre agentii de politie admite ca stia ca merg copii la Vasile Tarb, dar avea impresia ca merg sa se joace pe calculator. Nici dupa marturia tanarului, nici dupa probele puse la dispozitie de catre acesta nu s-a intamplat nimic. Vazand ca nu se intampla nimic din partea autoritatilor, acest tanar nu s-a dat batut si a trimis imaginile catre presa locala, fara niciun alt comentariu, dupa care si-a sters profilul", scrie publicatia locala Foaia Transilvania. Ziaristii au trimis imaginile reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Cluj in data de 13 aprilie. Miercuri, 15 aprilie, politistii din Huedin au obtinut mandatul de perchezitie, iar in 16 aprilie au descins. Vasile Tarb, barbatul din Aghiresu Fabrici, acuzat de pedofilie, a ramas in libertate dupa perchezitiile din 16 aprilie. Adica isi putea continua activitatile cu minorii. P rocurorul Adrian Dragan de la Parchetul de pe langa Judecatoria Huedin l-a plasat pe clujean sub control judiciar pentru 60 de zile. In luna mai 2020, Vasile Tarb a fost arestat preventiv de catre magistrati ai Judecatoriei Huedin. Barbatul a fost acuzat de corupere sexuala a minorilor in forma continuata si act sexual cu minori in forma continuata. Pedofilul a cerut sa fie arestat la domiciliu, dar judecatorul de drepturi si libertati a considerat ca locul acestuia este dupa gratii. Din casa pedofilului au fost ridicate si tinute complete (uniforma intreaga) de politist. Surse au precizat pentru publicatia noastra ca inclusiv imbracat in om al legii ar fi ademenit minori apoi i-ar fi batjocorit.I. viol, fapta prevazuta si pedepsita de art. 218 alin. (1) si (3) lit. c) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (8 infractiuni ), constand in aceea ca:I.1. in perioada 2018 - aprilie 2020, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora AAAAAAA (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani);I.2. in perioada 2018- octombrie 2019, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale cu persoana vatamata minora BBBBBBBB (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 13 si 14 ani);I.3. in perioada februarie 2018 - aprilie 2020, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora CCCCCCCCCC (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 10 si 12 ani);I.4. in perioada februarie 2018 - aprilie 2020, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de a-si exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora GGGGGGGG (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 11 si 13 ani);I.5. in perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2016, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale, anale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora DDDDDDDD (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani);I.6. in perioada octombrie 2019 - aprilie 2020, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora EEEEEEEE (care avea in acea perioada varsta de 12 ani);I.7. in perioada iulie 2014 - iulie 2017, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata IIIIIII (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani);I.8. in perioada februarie 2015 - februarie 2018, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa profitand de imposibilitatea persoanei vatamate de as exprima vointa in deplina cunostinta de cauza, a intretinut acte sexuale orale, anale si alte acte de natura sexuala (a masturbat-o pe persoana vatamata) cu persoana vatamata minora KKKKK (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani);II. agresiune sexuala, fapta prev. de art. 219 alin. (1) si (2) lit. c) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., (1 infractiunea), constand in aceea ca in perioada sfarsitul anului 2017 - decembrie 2018, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa a intretinut alte acte de natura sexuala cu persoana vatamata minora JJJJJJJJ (a masturbat-o pe aceasta), care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 11 si 12 ani;III. coruperea sexuala a minorilor fapta prevazuta si pedepsita de art. 221 alin. (3) C. pen. (5 infractiuni), constand in aceea ca:III.1. in perioada 2018- martie 2019, in timp ce se afla la locuinta sa, a intretinut acte sexuale orale si alte acte de natura sexuala (masturbare) cu PPPPPPP in prezenta persoanei vatamate minore LLLLLLLL (care avea in acea perioada varsta de 12 ani);III.2. in perioada octombrie 2019 - aprilie 2020, in timp ce se afla la locuinta sa a intretinut alte acte de natura sexuala (masturbare) cu minorii MMMMM si NNNNNN, in prezenta persoanei vatamate VVVVVVV (care avea in acea perioada varsta de 10 ani);III.3. in perioada februarie 2018 - iulie 2019, in timp ce se afla la locuinta sa din localitatea Aghiresu Fabrici, a intretinut alte acte de natura sexuala (masturbare) cu minorul ZZZZZZ, in prezenta persoanei vatamate minore YYYYYYY (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 11 si 13 ani);III.4. in perioada octombrie 2019 - aprilie 2020, in timp ce se afla la locuinta sa a intretinut alte acte de natura sexuala (masturbare) cu minorii QQQQQQ si TTTTTT, in prezenta persoanei vatamate WWWWW (care avea in acea perioada varsta de 12 ani);III.5. in perioada octombrie 2019 - aprilie 2020, in timp ce se afla la locuinta sa a intretinut alte acte de natura sexuala (masturbare) cu minorii BBBBBB si AAAAAAA, in prezenta persoanei vatamate RRRRR (care avea in acea perioada varsta de 12 ani);IV. Coruperea sexuala a minorilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 221 alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (5 infractiuni), constand in aceea ca:IV.1. in perioada 2018 - martie 2019, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa i-a pus la dispozitie persoanei vatamate UUUUU (care avea in acea perioada varsta de 12 ani) materiale pornografice (filme porno), pe care persoana vatamata le-a vizionat in locuinta inculpatului;IV.2. in perioada februarie 2018 - aprilie 2020, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa i-a pus la dispozitie persoanei vatamate OOOOO (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 10 si 12 ani) materiale pornografice (filme porno), pe care persoana vatamata le-a vizionat in locuinta inculpatului;IV.3. in perioada februarie 2018 - iulie 2019, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa i-a pus la dispozitie persoanei vatamate minore VVVVVVV (care avea in acea perioada varsta cuprinsa intre 11 si 12 ani) materiale pornografice (filme porno), pe care persoana vatamata le-a vizionat in locuinta inculpatului;IV.4. in perioada iulie 2014 - iulie 2015, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa i-a pus la dispozitie persoanei vatamate minore HHHHH (care avea in acea perioada varsta de 12 ani) materiale pornografice (filme porno), pe care persoana vatamata le-a vizionat in locuinta inculpatului;IV.5. in perioada februarie 2015 - februarie 2016, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se afla la locuinta sa i-a pus la dispozitie persoanei vatamate minore UUUUUU (care avea in acea perioada varsta de 12 ani) materiale cu caracter pornografic (filme porno), respectiv filme porno, pe care persoana vatamata le-a vizionat in locuinta inculpatului,Totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen..