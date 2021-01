Averile stabilor din Politie si Ministerul de Interne. Cat castiga Eduard Miritescu, Bogdan Berechet sau Raed Arafat

Eduard Miritescu, seful intermiar al Politiei Romane, nu are casa

Despre politisti se mai spune ca nu sunt foarte bogati si ca traiesc din salariul de la stat, in cazul in care nu fac parte din familii bogate sau au parteneri de viata care au venituri substantiale.Iata ce avere au sefii din Politia Romana, conform declaratiilor de venit.Eduard Miritescu are 51 de ani si este casatorit cu Ancuta Miritescu, directoarea colegiului tehnic "Elie Radu" din Ploiesti. Conform celei mai recente declaratii de avere depusa de Eduard Miritescu, acesta nu are nicio locuinta in proprietate, insa impreuna cu sotia sa are un teren in comuna Maneciu Ungureni din Prahova.Cei doi soti au si o masina Mazda, din 2008. Eduard Miritescu are trei conturi bancare, unul in valoare de 74.969 lei, cel de-al doilea de 144.119 lei, iar al treilea de 27.389 lei.Din declaratia de avere a sotiei sefului IGPR, din 2020 reiese ca Eduard Miritescu a adus, in 2019, urmatoarele venituri: ca sef al IPJ Prahova: 29.122 de lei, ca membru al ATOP (Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Prahova) Prahova: 2.925 de lei, iar ca sef la IGPR: 102.487 de lei.Pana sa plece Liviu Vasilescu, in urma scandalului generat de inmormantarea interlopului Emi Pian, Eduard Miritescu a fost adjunct al IGPR.Carmen Camelia Tuicu este adjunct al IGPR din anul 2016 pana in prezent. Inainte de aceasta functie, a tinut in mana finantele institutiei. Conform CV-ului, Camelia Tuicu a fost Director al Directiei Financiare a IGPR.Potrivit declaratiei de avere din 2020, Tuicu este una dintre mostenitoarele a doua terenuri in judetul Valcea si detine alte doua terenuri in Bucuresti.Are si doua credite: unul de 90.000 de euro si altul de 70.000 de lei.Obtine venituri din slujba sa de adjunct al IGPR si de la Asociatia Internationala a Politistilor (IPA) sectia Romania unde este cenzor. Nu se precizeaza insa care este valoarea acestora.Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet nu are postata declaratia de avere pe site-ul institutiei, iar din cele ale adjunctilor nu aflam foarte multe detalii despre averile lor.In schimb din declaratia de avere a lui Radu Gavris, adjunctul detasat la Harghita de fostul sef al IGPR, Liviu Vasilescu, chiar in ziua in care si-a dat demisia din cauza scandalului cu interlopii, aflam ca detine un teren agricol, doua intravilane si un apartament. Are doua masini, o Dacia 1310 din anul 1978 si un Renault Clio din 2008.In 2019, Radu Gavris a obtinut venituri din activitatea desfasurata la politie , insa nu precizeaza suma. Sotia sa, angajata la Oracle Romania, a adus un venit de 45.900 lei, iar fiul lor, cel mai probabil din alocatie, a adus la bugetul familiei 588 de lei.La sfarsitul lunii septembrie, instanta a suspendat detasarea dispusa de Liviu Vasilescu. "Suspenda executarea Dispozitiei Inspectorului General al Politiei Romane nr. 6883/01.09.2020, pana la pronuntarea instantei de fond. Obliga paratul catre reclamant la plata sumei de 5.117 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntata azi, 30.09.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei", se arata in minuta Tribunalului Bucuresti.Detasarea comisarul-sef Radu Gavris din functia de prim adjunct al sefului Politiei Capitalei pe aceeasi functie, dar la Politia Harghita, a fost ultimul act semnat de Liviu Vasilescu, inainte sa demisioneze de la sefia Politiei Romane.Conform declaratiei de avere postate pe site-ul Camerei Deputatilor , are o casa in Zalau, judetul Salaj si un apartament in Cluj Napoca. Mai are si doua masini, unul marca Mercedes Benz si unul Volvo Referitor la finantele familiei Bode, pe declaratia de avere este trecut un overdtaft de 20.000 de lei si trei credite, doua in lei si unul in euro.Din indemnizatia de deputat, Lucian Bode a adus, in 2019, un venit de 118.592 de lei, iar de la Ministerul Transporturilor a luat 24.944 de lei. La acestea se adauga salariul sotiei, educatoare la o gradinita din Zalau, de 60,789 lei, dar si alocatia copilului cuplului Bode, in valoare de 1.602 lei.Lucian Bode il inlocuieste, la sefia Ministerului Afacerilor Interne, pe Marcel Vela , politicianul care venea, in geaca de piele, la 12 noaptea, sa spuna romanilor ce a decis pentru ei.Raed Arafat este poate cel mai controversat secretar de stat din cadrul MAI. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta pare ca face parte din orice Guvern care vine in Romania.Din declaratia de avere a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat, secretarul de stat din MAI de nationalitate palestiniana si cetatenie romana, aflam ca are un apartament in Ilfov si o casa in Palestina, aceasta din urma fiind o mostenire de familie.Arafat detine doua conturi curente la ING . Unul in euro si unul in lei. Si unul de economii.Mai are si alte cateva conturi deschise la diverse banci, insa au ramas neutilizate.In declaratia de avere, Raed Arafat si-a trecut si salariul. Astfel aflam ca este remunerat atat pentru activitatea din MAI, dar este si profesor la cateva universitati.Raed Arafat s-a nascut pe 26 mai 1964 in Damasc, Siria, dar a copilarit in orasul Nablus, aflat in nordul Cisiordaniei. Acolo, impreuna cu alti colegi de clasa, a infiintat o echipa de prim ajutor , fapt care a evidentiat pasiunea sa pentru medicina de urgenta. In anul 1981, la varsta de 16 ani, a emigrat in Romania pentru a studia medicina.Bogdan Despescu, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica in Ministerul Afacerilor Interne detine, impreuna cu sotia, mai multe terenuri si o padure, dar si un apartament si doua case.Masinile familiei sunt un VW Passat si un Audi. Acesta mai detine zeci de mii de lei si cateva zeci de mii de euro in conturi deschise la cateva banci, dar si un credit la CAR.Nici despre salariile obtinute de Bogdan Despescu nu aflam in declaratia sa de avere, datele completate in aceasta rubrica fiind sterse.