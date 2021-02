Scandal urias intre doua familii din Ploiesti. Noua persoane au ajuns la spital

La fata locului au intervenit mai multe echipaje de politie si jandarmi , precum si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Prahova. Noua persoane implicate in scandal au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale iar alte trei au fost duse la audieri.Cercetarile continua pentru stabilirea situatiei de fapt si dispunerea de masuri legale in consecinta, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente si distrugere, transmite Agerpres.