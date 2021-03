Tanarul care a amenintat-o cu moartea pe actrita Maia Morgenstern a fost plasat sub control judiciar

Teatrul Evreiesc de Stat raspunde atacurilor cu un spectacol online, gratuit

"In urma plangerii unei femei, privind un mesaj cu caracter antisemit ce cuprindea amenintari cu moartea si alte vatamari, transmis pe mai multe adrese de e-mail ale unui teatru, politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul I.G.P.R. au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal.Dosarul penal a fost inregistrat initial la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si, ulterior, a fost declinat catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3. In urma activitatilor de cercetare, a fost identificata persoana banuita ca ar fi transmis mesajul, aceasta fiind retinuta pentru 24 de ore de politistii Directiei de Investigatii Criminale", a transmis, luni seara, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca ulterior, suspectul a fost prezentat procurorului de supraveghere, care a admis propunerea de punere in miscare a actiunii penale si a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pentru 60 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de "amenintarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic(...)", fapta prevazuta de articolul 6 indice 1 din O.U.G. 31/2002, privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid contra umanitatii si de crime de razboi."Cercetarile sunt continuate de politistii Directiei de Investigatii Criminale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru administrarea probatoriului si tragerea persoanei la raspundere penala. Activitatile investigative desfasurate de politistii Directiei de Investigatii Criminale au beneficiat de sprijinul colegilor din cadrul I.G.P.R. - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate", a mai transmis Politia Romana.Duminica, un echipaj de politie , insotit de mama tanarului, s-a deplasat la domiciliul acestuia pentru a ridica echipamentul informatic folosit, urmand a fi predat de bunavoie.Actrita Maia Morgenstern a depus plangere la politie, dupa ce a primit un email in care era amenintata cu moartea, atat ea cat si familia ei. Mesajul antisemit, redactat cu o virulenta extrema, greu de descris, a fost facut public de actrita pe contul de Facebook , de Ziua Teatrului si de sarbatoarea evreiasca Pesah.Un mesaj care cuprinde amenintari cu moartea la adresa actritei Maia Morgenstern a fost trimis catre Teatrul Evreiesc de Stat si este semnat "din partea partidului AUR".Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) reclama, sambata seara, "inscenari mizerabile" in numele formatiunii si transmite intreaga sustinere pentru Maia Morgenstern.Teatrul Evreiesc de Stat, in calitatea sa de institutie publica de cultura, raspunde atacurilor din ultima vreme printr-un demers cultural.Spectacolul "O lectie de bune maniere" de Jean-Claude Grumberg, regia si scenografia Alexandru Berceanu, va putea fi urmarit gratuit marti, de la ora 19.00, in regim online, pe paginile oficiale de Facebook si YouTube."Acest spectacol, a carui premiera a avut loc in toamna anului 2017, este interzis tuturor celor care indeamna la ura, de orice natura ar fi ea. Tuturor celor care indeamna la xenofobie si la ostilitati. Tuturor celor care au uitat de umanitate. Tuturor celor ce au uitat sa rada, sa faca haz de necaz", este mesajul TES.