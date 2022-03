De ce este Odesa unul dintre cele mai spectaculoase orașe din Europa. Frumusețile unice protejate cu disperare de armata rusă VIDEO

În condițiile în care Volodimir Zelenski a anunțat la începutul săptămânii că Odesa va fi cel mai probabil următoarea țintă a forțelor armate ruse, locuitorii acestui oraș se pregătesc de un potențial atac devastator.

Amenințarea pare reală, având în vedere că alte localități din regiune au fost deja distruse de bombardamente.

Civilii care au rămas în Odesa, după valul de refugiați care au părăsit orașul plecând spre granițele cu România, întind capcane pe străzi, dar nu uită să-și protejeze monumentele. Și au ce.

O serie de fotografii care surprind momentul în care unul dintre simbolurile Odesei, statuia ducelui Richelieu, este protejat cu saci plini cu nisip a devenit virală pe internet. Pare un avertisment adresat întregii lumii care ar putea pierde o adevărată comoară, dacă Odesa, unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, ar deveni ținta atacurilor aeriene.

#Ukrainians protect monuments from destruction during hostilities

One of the symbols of Odessa, the monument to Duke de Richelieu, is surrounded by sandbags, writes Suspilne #Odessa pic.twitter.com/UWUzub5WXv