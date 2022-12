Șeful serviciilor secrete ucraienne: Putin poate pregăti un scenariu „coreean” pentru Ucraina

Șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei Kirilo Budanov a spus că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea încerca să impună Kievului un scenariu „coreean”, a scris acesta pe canalul oficial de Telegram al departamentului.

„După eșecurile de lângă Kiev și imposibilitatea răsturnării guvernului central al Ucrainei, Putin schimbă deja principalele direcții operaționale - acestea sunt Sud și Est. Există motive să credem că are în vedere un scenariu „coreean” pentru Ucraina. Adică va încerca să impună o linie de demarcație între regiunile neocupate și cele ocupate ale țării noastre. De fapt, aceasta este o încercare de a crea Coreea de Nord și de Sud în Ucraina ", a explicat Budanov.

Sursele de informații sunt sigure că problema graniței terestre a Crimeii ocupate de Rusia este încă acută pentru dictatorul de la Kremlin. Dar principala problemă pentru implementarea acestui plan este Mariupol, care este încă în dispută.

"Deja vedem eforturi de a crea autorități „paralele" în teritoriile ocupate și de a forța oamenii să renunțe la grivna (moneda nașională ucraineană). Poate că vor dori să negocieze despre acest lucru și la nivel internațional. Dar rezistența și mitingurile cetățenilor noștri în teritoriile ocupate, contraatacurile Forțelor Armate ale Ucrainei și eliberarea treptată sunt semnificative și complică punerea în aplicare a planurilor inamicului. În plus, sezonul safariului partizan total ucrainean va începe în curând. Atunci rușii vor avea un singur scenariu relevant - cum să supraviețuiască ”, a adăugat șeful de informații.

Modelul Coreea

Sir Lawrence Freedman, autor cărții „Command: The Politics of Military Operations from Korea to Ukraine”, sesizează în „Financial Times“, scrie că războiul care a început printr-o invazie a Rusiei s-ar putea încheia printr-un armistițiu mai degrabă decât printr-un tratat formal de pace.

În timp ce războiul din Ucraina se apropie implacabil de intrarea în al doilea an de conflict, o analogie mai puțin obișnuită a început să fie vehiculată - Coreea.

Ideea centrală a comparației e că Războiul din Coreea nu s-a încheiat vreodată în mod formal. A fost oprit de un armistițiu în 1953, care a dus la încetarea luptelor fără semnarea vreunui tratat formal de pace. În schimb a persistat vreme de decenii acest armistițiu care, în esență, a înghețat conflictul.

Speranța că un armistițiu ar putea constitui calea către sfârșitul ostilităților din Ucraina se bazează pe trei idei. În primul rând, nici Rusia și nici Ucraina nu se află în poziția de a obține victoria totală. În al doilea rând, pozițiile politice ale celor două țări sunt mult prea îndepărtate pentru a face posibil un acord de pace. În al treilea rând, ambele țări suferă pierderi grele, fapt care ar putea face atractiv un armistițiu.

De ce l-ar accepta Moscova și Kievul

E drept că Moscova mai folosește încă limbajul victoriei. Vladimir Putin se auto-compară cu Petru cel Mare, țarul care a câștigat Marele Război al Nordului după 21 de ani de luptă cu Suedia. Dar realitatea e că Putin a eșuat deja în Ucraina. Forțele lui au fost respinse din Kiev, Harkov și Herson.

Neputința lui Putin de a admite amploarea dezastrului pe care tot el l-a provocat propriei țări, precum și crimele de război comise de Rusia în Ucraina, constituie acum marile obstacole din calea păcii.

Dar e posibil ca o decizie a Rusiei de a opri gradual războiul să fie cosmetizată drept o ajustare a tacticilor militare, pentru a nu admite o înfrângere.

La fel ca rușii, ucrainenii continuă să sufere pierderi grele. Ei trebuie totodată să facă față unei tactici rusești brutale dar eficiente - distrugerea deliberată a infrastructurii ucrainene. Pierderea aprovizionării cu apă și curent electric face iarna mult mai dificil de suportat și îngreunează extrem de mult revenirea acasă a milioane de refugiați ucraineni. Pe măsură ce lunile de exil se preschimbă în ani, devine tot mai improbabil ca refugiații să se întoarcă vreodată în Ucraina.

Așadar și ucrainenii au unele motive pentru a accepta înghețarea conflictului - fără a renunța însă la cele mai importante țeluri politice. Pentru ei marele obstacol este lipsa deplină de încredere în intențiile Rusiei. Însă faptul că și aliații occidentali ai Ucrainei și-au văzut spulberate iluziile cu privire la natura Rusiei lui Putin înseamnă că în cazul încheierii unui armistițiu Ucraina nu va fi lăsată să-și înfrunte viitorul de una singură. Din contră, e mai probabil ca Ucraina să primească ajutor militar și garanții de securitate care s-o transforme într-un „arici” indigest pe care Rusia va ezita să-l mai atace.

Un armistițiu ar permite totodată prietenilor Ucrainei să reverse asupra ai ajutoare financiare care să faciliteze reconstrucția țării. Coreea de Sud a fost complet devastată după războiul coreean, însă acum este o țară avansată și prosperă. Din contră, o Rusia condusă în continuare de Putin și care ar refuza să se căiască pentru crimele ei din Ucraina, s-ar putea aștepta la un viitor de izolare internațională persistentă și de sărăcie tot mai mare. Și, pe măsură ce rușii ar începe să priceapă acea realitate, mult așteptata reconstrucție a Rusiei ar putea în sfârșit să înceapă.

