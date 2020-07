Panourile candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Primaria Sector 5 au disparut, noaptea trecuta. Alexandru Dimitriu il acuza pe actualul primar, Daniel Florea, de abuz in serviciu

"Ieri au aparut in 11 locuri din Sectorul 5 afisaje stradale cu prezentarea mea, in calitate de candidat al Aliantei USR PLUS pentru Primaria Sector 5. In dimineata asta am primit un mail de la societatea cu care am incheiat contractul pentru afisajul stradal prin care mi s-a comunicat:Ceea ce fac autoritatile locale este illegal", a transmis, joi, Alexandru Dimitriu, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Primaria Sector 5.Acesta il acuza de abuz in serviciu pe actualul primar, Daniel Florea."Potrivit Constitutiei Romaniei, art. 16:. Discriminarea pe motive politice este una dintre cele mai grave discriminari.Suntem in fata unui abuz in serviciu, pedepsit inclusiv de Codul Penal, art. 297. Il anunt pe Daniel Florea, acest infractor PSD -ist, ca nu ne oprim si vom continua drumul nostru, la finalul caruia vom invinge si vom reda Sectorul 5 cetatenilor", a mai declarat Alexandru Dimitriu.