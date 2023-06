Problema unui român la intrarea în Grecia: "Nu se știe niciodată peste cine nimeriți"

Românii îți iau toate măsurile de precauție îniante să plece în vacanță, în Grecia. Odată rezervările făcute și bugetul estimat, o bună parte din griji se îndreaptă spre parcurgerea drumului în siguranță.

Mulți încearcă să lămurească situațiile neclare pe grupurile dedicate vacanțelor, mai ales în cazul în care călătoresc prima dată în Grecia. Una dintre întrebările care revine frecvent este cea legată de necesitatea procurii în cazul celor care conduc o mașină care nu le aparține.

o româncă a relatat scena la care a fost martora demontând astfel ideea că documentul nu este solicitat de vameși.

"Niciodată nu i s-a cerut împuternicirea. Până azi noapte"

"Se tot întreabă dacă este necesară procura pentru mașină înmatriculată pe alt nume sau firmă, vă dau un caz concret.

Azi noapte, vama Kulata, intrare din Grecia. Mașină înmatriculată pe firmă. Șoferul merge în Grecia cu mașina de 3-4 ori pe an, cu același autoturism de 4 ani. Niciodată nu i s-a cerut împuternicirea.

Până azi noapte, când vameșul bulgar a fost puțin mai zelos și a cerut absolut toate actele: pașaport/CI, permis, talon, asigurare. Tot.

Când a văzut talonul, a cerut împuternicirea. Prima reacție a șoferului a fost: nu mi s-a cerut niciodată, în 4 ani de când am mașină. Vameșul a insistat. Abia după ce a arătat-o a fost lăsat să treacă.

Da, chiar dacă "nu se cere, nu e nevoie, tranzitați state membre UE", etc este bine să o aveți la voi. Nu se știe niciodată peste cine nimeriți la vama vecină.

Drumuri bune și vacanțe frumoase!", a scris românca pe grupul Forum Grecia.

"Nu vă cunoașteți drepturile"

Postarea a stârnit o dezbatere în comentarii, iar părerile sunt împărțite.

"Asta pentru că nu vă cunoașteți drepturile. Nu trebuie absolut nimic, nici dacă mașina e pe PF, PJ, Leasing, etc. Acun na, se mai uită și la oameni, poate mai fac o șpagă."

"Și cum demonstrezi că mașina aia nu e furată? Sau că ai ieșit din țară cu acordul proprietarului de drept? Poate că i s-a dat mașina să meargă o săptămâna la Eforie și el s-a dus până în Grecia."

"Poliția are dreptul să verifice dacă mașina cu care circuli o deții legal în folosință. Dacă proprietarul ți-a dat dreptul să ieși cu ea în afară țării. Cum faci dovada că nu e furată? Că ai acordul proprietarului?"

"Eu nu înțeleg ce mare lucru este să printezi o împuternicire, chiar dacă nu este cerută mereu. Sau ni se pare că suntem șmecheri, suntem băieți, și aia care fac împuternicire sunt niște fraieri, sclavi."

"Există și cadre zeloase"

"O fi cerut vameșul, asta nu înseamnă că și trebuie. Dacă îți cunoști drepturile nu ai probleme, dacă ești fraier, taci și arăți împuternicirea. Ca să fie "valabilă" trebuia făcută la notariat și tradusă în limba țării tranzitate. Omu' a încercat..."

"Mai sunt și cazuri. Chiar aseară am auzit vameșa bulgăroaică urlând la un șofer de tir român că a depășit linia barierei (care era ridicată), îl amenința că îl lasă fără permis. Deci există și cadre zeloase."

"Ne-ați dat un caz concret, dar pentru a află răspunsul, ne trebuia legea, nu cazul. Nu este nevoie de procură, împuternicire etc. Vameșul voia bani, iar șoferul voia să ajungă mai repede la destinație, iar variantele lui au fost să îi arate hârtia sau să îi dea bani. Totuși corect era să nu facă niciuna, ci să anunțe autoritățile. Dar probabil procentul celor care ar proceda așa, în lipsa hârtiei, este foarte mic că puțini au chef să piardă timp în vamă când merg în concediu sau se întorc spre casă."

"Normalitatea este să ai asupra ta o împuternicire. Faptul că unii fac repetitiv un lucru în mod greșit nu înseamnă că e corect. Cel mai grav e că în caz de vreo daună sau defecțiune ai nevoie. De la asigurător până la prestatorul de servicii de tot felul. Îți poți strică singur concediul. Dar oricum, fiecare face cum vrea. Important e să-și asume..."

"În vama la Jimbolia ne-au cerut împuternicire, mașina pe numele mamei. Am avut și a fost ok deși până acum am mai tranzitat de minim 6 ori în decurs de 2 ani a fost prima dată când au cerut."

"Iei cu tine orice hârtie care se cere s-a cerut sau se va cere"

"Pentru cei care spun că nu ești obligat să arăți documente pe care legea nu te obligă să le ai. Păi și ce faci? Stai în vama, cu cățel cu purcel, cauți legea, în engleză bineînțeles, și i-o bagi sub nas .Cum îl obligi să o citească dacă nu vrea? Ptr că el vrea 15 euro. Suni la ambasada care va veni să te reprezinte după n ore.În tot acest timp tensiunea ta crește, inima e pregătită de stop cardiac, creierul gata de avc ceilalți pasageri îți reproșează că o să mori cu lege în brațe. Chiar se merită? Iei cu tine orice hârtie care se cere,s-a cerut sau se va cere, chiar și testamentul bunicii și pleci la drum.Te va costă mai puțin de 15 euro."

"Necunoașterea legii nu te absolvă de rigorile ei! Vameșul a insistat că să primească și el 10-20 de euro pe care cu siguranță ai fi fost dispusă să îi dai dacă nu aveai împuternicirea."

"Obligațiile și responsabilitățile sunt numa' pentru fraieri"

"Ce am înțeles eu din comentariile de aici:

1. Că se fabulează, că nu există așa ceva. "Mie nu mi-a cerut niciodată", "mie nu mi se poate întâmplă", "nu există", "nu se cere".

2. Faptul că șoferul a avut toate actele în regulă, inclusiv unicornul ăla de împuternicire, a dat dovadă de exces de zel și că "ne place să fim preș". Că era mai bună o sesiune de pus poalele în cap și de "vreau să vorbesc cu superiorul", să ținem coadă pe loc.

3. Că s-au cerut niște acte în plus de un polițist de frontieră reprezintă un abuz și că trebuia chemată ambasada și consulatul. Într-o duminică noaptea, la ora 1.

4. Că trebuia să "se cotizeze", "tradiție" sau "câțiva euro între talon și asigurare" și nu mai era atâta tam-tam.

5. Data viitoare când un polițist de frontieră se uită mai atent la vizele de pe pașaportul meu o să-i zic: "boss, hai mai repede, că mă grăbesc. Io sunt cetățean UE, am numa' drepturi. Obligațiile și responsabilitățile sunt numa' pentru fraieri".

Și ați sărit de dos în sus când nu ne-au primit în Schengen.

Noapte bună, români!"

