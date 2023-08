"E prima oară când aud de o astfel de taxă în Grecia". Noua descoperire a românilor pe nota de plată la tavernă

În plin sezon estival al vacanțelor, românii postează în mediul online fotografii și impresii din zonele în care se află în vacanță în această perioadă.

O româncă a descoperit pe nota de plată o taxă nouă, despre care nu a mai auzit până acum, după ce a mâncat la o tavernă în Grecia, după cum a scris pe Facebook.

"Astăzi am constatat că la nota de plată ni s-au adăugat în plus 6 euro. Am întrebat pentru ce sunt și ni s-a răspuns că este taxa de față de masă, tacâmuri, șervețele/ 1,5 euro de persoană (4 membri). Așa se practică la toate tavernele? Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!", a scris aceasta pe Forum Halkidiki.

"Nu-i așa o tragedie!"

În comentarii, unii spun că nu au mai auzit de această taxă, alții, că se practică peste tot, de fapt.

"Da, se percepe la toate tavernele. Se numește couvert în care intră fața de masă, pâinea, apa. Țînând cont că la majoritatea tavernelor te servește și cu desert din partea casei, eu zic că nu-i așa o tragedie!"

"Să perceapă taxă pe ce vor ei, dar să fie afișat dinainte, și nu după, pe bon."

Ads

"Nu am primit niciodată nimic din partea casei în ultimii 3 ani...De plătit am plătit față de masă și separat apa și pâinea..."

"Înseamnă că ați fost în același loc. Am fost turist în foarte multe zone din Grecia și peste tot sau aproape peste tot am primit ceva dulce gen fructe, înghețată, portokalopita, etc, în funcție de zonă, la sfârșitul mesei. Menționez și zone: Kavala, Thassos, Halkidiki, Thesalonik, Corfu, Lefkada, Zakynthos, Cretă (multă ospitalitate, am primit și vin din partea casei, multe altele) etc"

"Aveți dreptate, doar pe Kassandra, zona Afitos... Am luat masa la multe taverne, dar repet...nimic din partea casei în ultimii 3 ani."

"Schimbați destinația! Probabil acolo s-a cam uitat de ospitalitate! Sunt și alte destinații economice și foarte ofertante și în alte părți ale Greciei! Vacanțe plăcute și numai bine!"

Ads

"La noi și-au adăugat tips fără să întrebe"

"Ne întoarcem din Nikiti și am observat că treceau pe notă de plata 1.2 euro/ pers pentru pâine, asta în condițiile în care nu am cerut/ consumat pâine. În momentul în care i-am întrebat de ce avem pâine pe bon, ne-au restituit banii plătiți. Și, da, multe la taverne veneau din start cu pâine pe care o refuzăm politicos."

"Este adevărat, noi acum ne întoarcem din Olympiada și se plătește și acolo 1 euro/ persoană, se numește cuvert."

"Și noi am plătit această taxă la diverse taverne în Siviri. Se pare că e o nouă practică."

"E prima oară când aud de o astfel de taxă în Grecia."

"Și noi am pățit la fel aseară în Nikiti la Almira. Apa ne-au scos-o de pe bon, dar restul nu. În alte restaurante nu au făcut așa."

"La noi și-au adăugat tips fără să întrebe dacă suntem de acord...8€."

"E o practică pe care au preluat-o din Italia și da, se pune această taxă la multe și foarte multe taverne...ne-am întors recent din Grecia și în majoritatea locurilor pe unde am mâncat am plătit taxa asta. E vorba de pâine, apă, față de masă. Mă amuză ăștia ce se agită pe aici că ei n-au văzut așa ceva în Grecia...n-ați fost atenți la bon! Nu că s-ar înțelege ceva din el, că e în greacă, dar dacă ați fi întrebat ce plătiți, vi s-ar fi explicat."

Ads

"La nicio tavernă nu am avut extra pe notă de plată"

"Și noi am plătit așa doar la unele taverne în Zakynthos! Am întrebat, unii își pun în prețurile produselor aceste taxe, unii nu!"

"Nu înțeleg de ce nu spuneți unde anume? Merg de 8 ani în Grecia și nu mi s-a perceput niciodată o așa taxă, nicio taxă. În Italia daaa."

"Am stat 2 săptămâni în Halkidiki, brațul Kassandra, la nicio tavernă nu am avut extra pe notă de plata gen pâine, apă, față de masă, tacâmuri, șervețele....niciodată și am mâncat la peste 20 de taverne de cel puțin 2 ori pe zi."

"Păi na....dc s-au certat cu ei pentru pâine acum bagă același cost altfel."

"Da, la final le puteți lua cu voi."

"Am stat 10 zile în Sarti, am mâncat la mai multe taverne, n-am observat să adauge ceva la notă de plată, unii au adus pâine la masă fără să cerem, alții nu au adus, iar apă nu a adus nimeni dacă nu am cerut. În Salonic au adus la masă fără să cerem pâine- trei tipuri diferite-bucăți de lămâie, puțină salată de vinete și au adăugat la notă de plată 2.5 euro ceea ce zic că a fost foarte ok".