Top 10 cele mai cunoscute locuri de vazut din Romania. Padurea misterioasa unde putini sa incumeta sa intre FOTO

1. Manastirea Voronet

2. Lacul Sfanta Ana

3. Crucea de pe Caraiman

4. Babele si Sfinxul

5. Chilia lui Daniil Sihastrul - Suceava

6. Pestera Muierii din Gorj

7. Podul lui Dumnezeu - Drobeta Turnu-Severin

8. Padurea Hoia-Baciu. Ai curaj sa mergi acolo?

9. Pestera de la Scarisoara

10. Salina Praid, in Harghita

Printre cele mai cunoscute locuri din Romania se afla Manastirea Voronet. Cel mai probabil sunt foarte putini cei care nu au auzit de acest lacas sfant si incarcat de istorie.Manastirea Voronet, supranumita "Capela Sixtina a Estului", este un complex monahal medieval construit in satul Voronet, astazi localitate componenta a orasului Gura Humorului. Manastirea se afla la 36 kilometri de municipiul Suceava si la numai 4 kilometri de centrul orasului Gura Humorului, conform wikipedia Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Stefan cel Mare (1457-1504). Biserica a fost ridicata in anul 1488 in numai 3 luni si 3 saptamani, ceea ce constituie un record pentru acea vreme.In anul 1993, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a inclus Biserica "Sf. Gheorghe" a Manastirii Voronet, impreuna cu alte sapte biserici din nordul Moldovei (Arbore, Patrauti, Moldovita, Probota, "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, Sucevita si Humor), pe lista patrimoniului cultural mondial, in grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.Pictura interioara a bisericii dateaza in cea mai mare parte din timpul lui Stefan cel Mare, iar cea exterioara din timpul domniei lui Petru Rares si este realizata la un inalt nivel artistic, fiind socotita drept cel mai reusit ansamblu al artei feudale moldovenesti.Lacul Sfanta Ana este una dintre cele mai importante atractii naturale ale Tinutului Secuiesc, totodata fiind unicul lac din Europa Central-Estica format pe fundul craterului unui vulcan stins, unul dintre cele doua aflate in masivul Ciomatu, situat in partea sudica al masivului vulcanic Harghita, in timp ce in celalalt crater se afla Tanovul Mohos.Lacul Sfanta Ana se afla la o altitudine de 949-950 m si este situat pe teritoriul Rezervatiei Naturale Mohos, conform mohos.ro Lacul Sf. Ana este usor accesibil din directia orasului Miercurea-Ciuc sau dinspre Sfantu Gheorghe, cu transportul public, cat si cu masina. Cu masina, din directia Miercurea-Ciuc parcurgand drumul E 578 drumul este aproximativ 35-40 de minute, tot asa din Sfantu Gheorghe urmand drumul E 578 putem ajunge la Baile Tusnad in 40-45 de minute, conform 7minuni-transilvania.ro Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, denumita oficial Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial, este un monument istoric situat in Muntii Bucegi, pe teritoriul judetului Prahova, conform Wikipedia Acesta este de forma unei cruci latine, avand o inaltime de 39,3 metri si a fost construit intre anii 1924-1928 in apropiere de Varful Caraiman, la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari romani cazuti in luptele de pe Valea Prahovei, in Primul Razboi Mondial. Alte denumiri sub care este intalnit monumentul sunt: Crucea Eroilor Neamului, Monumentul Eroilor de pe Caraiman sau popular, Crucea de pe Caraiman.Conform unei legende, monumentul de pe Caraiman a fost realizat datorita unui vis pe care l-ar fi avut Regina Maria, in care a vazut Muntii Bucegi "stropiti cu sangele eroilor". In urma acestui vis, ar fi decis edificarea monumentului de pe Caraiman.Legenda a circulat si in perioada comunista si mai apoi, fara ca cineva sa aduca vreo dovada in acest sens. Rezultatul acestei legende a dus la atribuirea meritelor de initiere si construire Reginei Maria.La Crucea Eroilor Neamului se poate ajunge din Busteni , cu telecabina Busteni-Babele (12 minute) pana la Cabana Babele, iar de acolo se merge pe traseul marcat pana la Crucea Eroilor. De asemenea, se poate urca pe traseul turistic marcat, de pe Jepii Mici (4 ore/4 ore si jumatate; accesibil doar vara , interzis iarna). Se mai poate ajunge cu telecabina Pestera-Babele (8 minute), sau urmand traseul cu marcaje turistice de la Piatra Arsa (1 ora si jumatate), respectiv Varful Furnica - Telecabina Cota 2000 (2 ore si jumatate), sau pe traseele turistice marcate de la cabana Omu, conform casafeya.ro Traseele turistice montane cele mai accesibile turistilor sunt cele de la cabana Babele pe creasta Caraimanului (1 ora si jumatate) sau de la cabana Caraiman pe traseul Brana Caraimanului (45 de minute).Sfinxul din Muntii Bucegi este un megalit antropomorf situat la 2.216 m altitudine. Originea numelui Sfinxului este datorata asemanarii sale cu un cap uman, mai exact cu asemanarea Sfinxului Egiptean, formarea lui fiind datorata eroziunii eoliene (vantului), potrivit pe-harta.ro Format dintr-un bloc mare de piatra ce a capatat forma de astazi intr-un timp foarte indelungat, Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi masoara 8 metri in inaltime si 12 metri in latime.Din punct de vedere istoric si chiar mistic, Sfinxul este reprezentarea unei divinitati supreme din timpuri pelasge. Aspectul sau omenesc este asociat cu o expresie de suveranitate si putere, acest lucru fiind evidentiat prin fata proportionata, buze severe si barbia voluntara.Pelasgii au fost anteriori grecilor, triburile lor au fost raspandite mai ales in zona Marii Egee. Multi istorici merg pana acolo incat spun ca Marele Sfinx de la Giza, Egipt, este o copie a celui de pe platforma Bucegilor.Babele sunt formatiuni stancoase situate in apropiere de varful Baba Mare (2292 m). Important obiectiv turistic, Cabana Babele este situata sub varful cu acelasi nume si este punctul de plecare central in drumetiile din muntii Bucegi.Babele sunt "martori de eroziune", formate prin erodarea eoliana diferentiata a diferitelor strate geologice in care sunt sculptate (conglomerate cretacice) si se gasesc in imediata vecinatate a cabanei cu acelasi nume.Accesul este posibil cu telecabina Busteni-Babele din Busteni sau cu piciorul de la Busteni pe Valea Jepilor sau pe creasta Bucegilor de la cabana Piatra Arsa.Chilia lui Daniil Sihastrul este o grota sapata intr-o stanca de pe valea paraului Vitau, in care a vietuit ca pustnic Cuviosul Daniil Sihastrul. Ea se afla la o distanta de aproape 1 kilometru de Manastirea Putna, comuna Putna, judetul Suceava, Moldova, Romania, scrie pe-harta.ro Chilia lui Daniil Sihastrul a fost inclusa pe Lista monumentelor istorice din judetul Suceava din anul 2004.Daniil Sihastrul s-a nascut la inceputul secolului al XV-lea, intr-un sat din apropierea orasului Radauti, primind la botez numele Dumitru. La varsta de 16 ani, a fost calugarit cu numele David la Manastirea "Sfantul Nicolae" din Radauti si apoi a fost hirotonit preot, devenind un duhovnic renumit. Dupa un timp, s-a retras la Manastirea "Sfantul Laurentiu" de langa satul Vicovu de Sus.Simtind nevoia de mai multa liniste, a devenit schimnic cu numele de Daniil si s-a retras la Putna, pe malul paraului Vitau. Acolo a gasit o stanca in care a daltuit un paraclis. Se mai vad si azi pronaosul, naosul si altarul, iar dedesubt o incapere, sapata tot in piatra, care ii slujea drept chilie. Aici a venit Stefan cel Mare in anul 1451, dupa uciderea tatalui sau Bogdan al II-lea, la Reuseni, pustnicul Daniil proorocind ca in curand va deveni domnitor al Moldovei, ceea ce s-a si intamplat in anul 1457.Pestera Muierilor (sau Pestera Muierii) se afla in comuna Baia de Fier, Judetul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a Olteniei.Pestera a fost sculptata in calcarele mezozoice de pe marginea sudica a Masivului Parang, de catre raul Galbenul. Cu o istorie foarte bogata, pestera in timpuri stravechi a adapostit in timpul razboaielor, cand barbatii plecau la lupte, foarte multi copii si femei, de unde i se trage si numele. Este prima pestera electrificata din Romania se arata pe pagina de facebook dedicata acestui monument.Pestera are o lungime de aproximativ 7.000 de metri dispusa in 4 niveluri.Nivelul inferior constituie rezervatia speologica impartita in doua sectoare: sectorul de nord (1.500m) si sectorul de sud (880m). La 40 de metri inaltime se afla etajul superior amenajat pentru turisti cu o lungime de 573 m, ajunge pana la lungimea de 1.228 de metri o retea de diverticule foarte greu accesibila,dar se incearca sa se faca astfel incat accesibilitatea sa fie mult mai mare si mai usoara.Podul lui Dumnezeu (Podul Natural de la Ponoarele) se afla in centrul comunei Ponoarele, judetul Mehedinti. Este unicul pasaj natural rutier functionabil la nivel national, traversat de DJ 670 Baia de Arama-Drobeta Turnu-Severin, vestigiu al Pesterii Podului, rezultat prin surparea tavanului acesteia.Este cel mai mare pod natural al tarii si al doilea ca marime din Europa (30 m lungime, 13 m latime, 22 m inaltime si 9 m grosime), dar singurul pe care se poate circula, scrie pe-harta.ro Localnicii au pastrat numeroase legende despre formarea Podului care explica denumirea de Podul lui Dumnezeu sau Podul Uriasilor:"Lui Dumnezeu i s-a facut mila de oamenii din Ponoarele care nu puteau trece Valea Pragului si l-a alungat pe diavol care se adapostea in pestera de la Pod. Dracul a fugit si atunci tavanul pesterii s-a prabusit, iar Dumnezeu a facut podul pentru oameni. Dracul a iesit la Zatonul Mare zgaraind cu ghiarele stancile din Dealul Pesterii. Acolo s-a asezat pe o piatra care-i poarta si acum numele (Stanca Dracului)".In inima Ardealului, intr-o zona cu aparenta atemporala, se gaseste, probabil, cel mai misterios loc din Romania.Multa cerneala a curs pe margine subiectului padurii Hoia-Baciu, la fel cum multi pasi ai curiosilor au strabatut aceasta poarta intre lumi, in speranta surprinderii unei farame de paranormal. Unii dintre ei au avut intr-adevar parte de experiente inexplicabile care provoaca fiori reci chiar si celor curajosi. Cercetatorii nu au incotro si ridica neputinciosi din umeri, lasand loc liber celor mai diverse speculatii care inflacareaza imaginatia amatorilor de fenomene paranormale, scrie descopera.ro Multa vreme, padurea Baciu din vestul orasului Cluj-Napoca a ramas un subiect tabu, oamenii temandu-se sa aduca vorba despre un loc pe care in sinea lor il credeau cazut sub un blestem greu, sau mai rau, insasi salas al Necuratului.In primul rand, padurea Baciu este faimoasa pentru aparitiile sale. Structuri imateriale sau materiale de forme diverse apar in fata ochilor curiosilor, fie ca este noapte sau miezul zilei.Majoritatea sunt invizibile pentru ochiul uman, fiind capturate insa de aparatele de filmat sau fotografiat.Unii ezoteristi considera ca sunt nimic altceva decat reprezentatiile spiritelor care populeaza universurile paralele. Urmeaza la rand anomaliile magnetice, fluctuatiile campului electromagnetic, emisiile infrasunet. Printre cele mai socante manifestari, se numara si urmele fara explicatie care apar pe pamant, zapada sau iarba, direct sub ochii privitorilor. Nici lumea vie nu a scapat neafectata de misterele padurii, efectele biologice manifestandu-se asupra plantelor si vegetatiei care prezinta forme de deshidratare, arsuri si necroze ale tulpinilor si frunzelor din anumite zone ale padurii.Scarisoara adaposteste cel mai mare ghetar subteran din Romania. De aici ii vine si numele de Ghetar iar Scarisoara vine de la comuna Scarisoara situata 16 km mai jos, de care apartinea administrativ in vremea cand a fost botezata. Acum apartine de comuna Garda de Sus, judetul Alba, Transilvania, conform site-ului pe-harta.ro Din centrul comunei Garda de Sus se desprinde drumul carosabil de pe Garda Seaca pe care se ajunge, dupa aproximativ 1 km, la gura Vaii Ordancusa.De aici exista trei variante. Prima este poteca turistica marcata cu cruce rosie, care mai intai trece prin catunul Mununa si dupa un traseu de 10 km, ajunge la Pestera Scarisoara. Cea de a doua varianta este drumul asfaltat de pe valea Ordancusei, de 23 km. care duce pana in catunul Ghetar.Ultima si cea mai noua varianta este pe Valea Garda Seaca. La 2 km de la gura Urdancusei porneste un drum forestier prin Mununa pana la Ghetar lung de 12 km.Cea mai veche mentiune asupra pesterii este facuta de A. Szirtfi in 1847. K. F. Peters si A. Schmidl dau primele informatii stiintifice in 1861, respectiv 1863. Al. Borza studiaza repartitia florei si fenologia vegetatiei din peretii avenului, Emil Racovita (1927) cerceteaza formatiunile de gheata iar V. Puscariu (1934) face o prezentare stiintifica si turistica. "Rezervatile" Ghetarului sunt explorate de-abia in 1947 de Maxim Pop si Mihai Serban.Dupa o stagnare de 15 ani, studiul Ghetarului Scarisoara este reluat in 1965 de Iosif Viehmann, Gh. Racovita, M. Serban, T. Rusu si V. Craciun.Un parc de aventura, locuri de joaca pentru copii, un restaurant si o biserica sunt doar cateva dintre atractiile Salinei Praid, din judetul Harghita, obiectiv turistic atrage anual sute de mii de vizitatori.Salina Praid este o mina de sare gema din Romania, situata in judetul Harghita. Salina se afla in bazinul muntilor Gurghiului, cuprinsa in Dealul Sarii, formand triunghiul Praid - Ocna de Jos - Ocna de Sus.Baza de agrement a Salinei Praid este amenajata la "Orizontul 50", care se afla la o adancime de 120 m de la suprafata. Transportul persoanelor se face cu autobuzele salinei pe o distanta de 1250 m pana la poarta de intrare in baza de agrement.Odata ajunsi la nivelul Bazei de agrement, va puteti bucura de prezenta tuturor dotarilor specifice unei mici comunitati: sistem de iluminat, wireless si televiziune, terenuri de joaca pentru copii, spatii de creatie si agrement, capela ecumenica, cafenea, cinema 3D si o farmacie cu produse naturiste.Temperatura medie anuala din subteran este de 16 grade Celsius, conform Visitharghita.ro Pe traseul de iesire din Baza de agrement, la "Orizontul 60" gasiti zona de vizitare Panorama Belvedere "Mina Iosif". Tot la acest nivel puteti face o degustare de vinuri si puteti servi masa, bucurandu-va de un meniu variat de produse preparate in restaurantul propriu.In decursul unui an, Salina Praid este vizitata de aproximativ 400.000 de persoane, iar in sezonul de vara numarul persoanelor care intra in incinta salinei ajunge pana la cifra de 2500-3000/zi.Conform indicatiilor de pe site-ul oficial al Salinei Pride, au contraindicatii pacientii cu:-tuberculoza-bolile acute respiratorii-tensiune mare (faza a treia)-cardiopatie ischemica-boala Basedow-boala sistemului nervos manifestata prin lesin si ameteli, claustrofobie, sarcina avansata