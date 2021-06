Cum se obtine pasaportul COVID pentru calatorii in Europa din 1 iulie. Site-ul care-l elibereaza si valabilitatea certificatului

Valabilitatea certificatelor

Certificate de vaccinare - se elibereaza persoanelor vaccinate, fiind valabile pana la 30 iunie 2022.

Certificare de vindecare - se elibereaza persoanelor care au trecut prin boala si sunt valabile 180 de zile de la data primului test pozitiv de COVID-19.

Certificare de testare - se elibereaza persoanelor care s-au testat, fiind valabile 24 de ore in cazul testelor rapide si 72 de ore in cazul testelor PCR.

Site-ul de pe care va putea fi obtinut certificatul este certificate-covid.gov.ro , dar acesta nu este inca functional.Proiectul OUG pus in dezbatere de Ministerul Sanatatii

Certificatele sunt eliberate de Sistemul informatic integrat de emitere si verificare a certificatelor digitale ale UE privind Covid-19 (SII-CDC), aflat in administrarea operationala a Ministerului Sanatatii, dezvoltat si implementat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), potrivit economedia.ro Mai mult, va exista si o aplicatie mobile, CoronaScan, prin care se vor putea verifica documentele cu ajutorul codului QR.Premierul Florin Citu a anuntat joi, 24 iunie, ca incepand cu 1 iulie, certificatul verde digital va fi operational in Romania. Acest certificat este deja disponibil in mai multe tari, iar Comisia Europeana a transmis ce este documentul, cum se obtine si cum va facilita calatoriile.Ce este certificatul verde digital?Certificatul digital atesta faptul ca persoana in cauza fie a fost vaccinata impotriva COVID-19, fie s-a testat si are un rezultat negativ, fie a trecut prin boala si s-a recuperat.Certificatul digital va fi disponibil si in format electronic, si tiparit, va contine un cod QR, va fi gratuit, tradus in limba nationala si in engleza si va fi valabil in toate tarile membre Uniunii Europene.Cum va ajuta certificatul sa calatoritiAcest certificat va fi acceptat in toate statele membre ale Uniunii Europene si va permite ca posibile restrictii aflate in vigoare sa fie ridicate in mod coordonat.Cu alte cuvinte, in timpul calatoriei, persoana care are certificatul ar trebui sa fie scutita de restrictiile privind libera circulatie, cu exceptia cazului in care acestea sunt absolut necesare pentru sanatatea cetatenilor.Totusi, daca, de exemplu, o mutatie provoaca ingrijorare si pune in pericol un stat, acesta ar trebui sa anunte Comisia Europeana, astfel incat decizia de a impune restrictii calatorilor chiar daca au certificatul digital sa fie justificata.Certificatul digital va contine un cod QR si o semnatura digitala.Atunci cand se verifica, se scaneaza codul QR si se verifica semnatura.Fiecare organism care emite certificatul (spital, centru de testare, autoritate sanitara etc) are propria sa cheie de semnatura digitala, iar toate acestea se stocheaza intr-o baza de date in fiecare tara.Comisia Europeana a creat un portal in care va putea verifica autenticitatea semnaturilor. Totusi, a dat asigurari ca datele personale ale oamenilor nu vor ajunge in acest portal.Citeste si: Tot ce trebuie sa stii despre certificatul verde digital. Cum se obtine si cum te ajuta sa calatoresti