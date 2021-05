Cinci locuri perfecte de vacanta pentru vara lui 2021. Bonus: o destinatie salbatica pe care nu o vei uita prea curand VIDEO

Avantajele UE

Daca nu v-ati hotarat unde vreti sa mergeti in vacanta anul acesta, Ziare.com va propune cateva destinatii care promit concedii de neuitat.Daca vreti sa mergeti in vacanta in afara tarii, dar nu dispuneti de un buget foarte mare, destinatiile din Uniunea Europeana va pot fi la indemana. Calatoriti doar cu buletinul, sunt multe curse low-cost cu avionul, iar ofertele sunt atractive. Spania, Italia sau Franta sunt destinatii de vacanta de incercat macar o data-n viata. Iar in Grecia se poate ajunge foarte usor chiar si cu masina. Madrid sau Barcelona cu siguranta nu va vor dezamagi. In Italia, o regiune mai putin explorata, dar de-a dreptul incantatoare este Toscana. Mancarea este delicioasa, peisajele sunt incantatoare si experientele autentice.Daca bugetul va permite si vreti sa traiti experiente inedite, o calatorie in Africa, la Safari, este cea mai buna optiune. Va bucurati de natura in adevarata ei forma si de peisaje cu care nu o sa va mai intalniti niciodata. Destinatia potrivita pentru asemenea experiente in jungla este Tabara Safari Cottar 1920 din Kenya.Cei care se ocupa de aceasta afacere cu Safari o fac de multe generatii si se implica in protejarea mediului inconjurator si ii ajuta si pe turisti sa traiasca experiente inedite. Aici puteti vedea vulturi, lei si alte animale in habitatul lor natural. Asia are destinatii turistice deosebite. Iar una dintre ele este Bhutan, "Regatul Dragonului Tunet", in inima muntilor Himalaya, intre India si Tibet. Ecosistemele de aici sunt variate si foarte bine protejate. Timp de multe secole, tara a fost inaccesibila turistilor, pana in 1974. Este o tara putin populata si poate cea mai exclusivista destinatie turistica din intreaga lume, in care a inflorit budismul Mahayana. Aici se pastreaza farmecul lumii vechi, iar turistii se pot bucura in voie de acest loc antic. Frumusetea naturii este completata de siturile si lacasurile religioase ale Bhutanului.Destinatiile exotice sunt perfecte pentru o vacanta de vis, iar unele dintre ele sunt in America Centrala si de Nord. Costa Rica este doar unul din multitudinea de locuri care va pot oferi senzatii de neuitat. Costa Rica, oficial Republica Costa Rica este o tara din America Centrala, marginita de Nicaragua la nord, Panama la sud - sud est, Oceanul Pacific la vest si de Marea Caraibilor la est.Costa Rica a fost prima tara din lume, care prin constitutie a abolit existenta armatei inca din 1949. Este faimoasa pentru padurile sale tropicale, plajele exotice, fauna salbatica si vulcanii mareti. Costa Rica este destinatia de top pentru ecoturism si pentru peisajele incantatoare. Aici puteti admira pantere, jaguari si pume in parcul national Corcovado, maimute si testoase in Toruguero si sute de specii de pasari. Puteti face surfing si drumetii si va puteti relaxa in liniste, in natura, pe plajele cu nisip fierbinte.Grecia este o destinatie de vacanta in topul preferintelor pentru romani. Insulele deosebite, apa cristalina si nisipul fin sunt perfecte pentru un concediu vara . Insa o insula salbatica poate oferi experiente de neegalat. O insula cu plaje salbatice este Paros, situata in Arhipelagul Cicladelor din Marea Egee. Pe plajele mereu insorite viata traditionala greceasca se combina placut cu aerul european al turistilor. Satele sunt desprinse din povesti, plajele sunt deosebite si veti gasi liniste si relaxare la orice pas.