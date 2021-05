Dezastrul din Saturn: un santier nesfarsit cu pretentii de statiune FOTO REPORTAJ

Cum intri in statiune dinspre Mangalia, de pe soseaua Rozelor, esti intampinat de un trio de hoteluri care si-au cunoscut ultimele zile de glorie in anii '90. La Tosca, pe langa imaginea dezolanta esti asteptat de o haita de caini care de abia este tinuta in frau de paznicii de acolo.Mai departe cand mergi spre plaja , dai de hotelurile turn, Atena si Diana.Candva hoteluri de 3 stele cu sute de camere, acum nu mai reprezinta decat imaginea unui turism demult apus al litoralului din sud. Afundate in vegetatie si cu trotuarele si parcarile pline de gropi cele doua hoteluri stau marturie ca atat autoritatile cat si "investitorii" nu au facut nimic in partea aceasta de litoral Daca vrei sa cobori pe plaja pe langa aceste hoteluri va trebui sa o faci printre mormane si bucati uriase de ciment spart din ceea ce era odata scara care ducea catre nisip.Singurul zgomot care vine, pe langa muzica, este cel de la terase, unde polizoarele sunt principala unealta folosita, semn ca unii dintre operatorii economici din zona inca mai spera sa isi revina la cifrele de afaceri de altadata.Dar ca si la Tosca, pentru a nu li se fura din materiale, proprietarii teraselor si-au luat paznici haite de caini care, din cand in cand, mai scapa liberi pe plaja, iar daca ai norocul sa dai peste ei, ai toate sansele sa pleci cu un suvenir dureros de pe litoral.Nisipul plin de pietre si batatorit nu este cel mai bun prieten al tau daca vrei sa te relaxezi un pic sub soarele de mai. Desi undeva langa cabina salvamarului sta o unealta grea cu care se afaneaza nisipul aceasta nu a fost folosita anul acesta.Daca te plimbi pe strada principala, poti vedea si unele hoteluri care au fost renovate sau pensiuni unde proprietarii se preocupa pentru atragerea turistilor, dar sunt prea putine in aglomeratia de cladiri uitate in anii '70.Aceasta a primit si ea un strat de asfalt si stalpi de iluminat noi pe care tot turistul poate citi "Saturn - Mangalia", daca i-ar trece cumva prin cap ca vrea sa uite unde se afla.Hoteluri de 2 si 3 stele precum Hora, Mures sau Prahova pareau ca se pregatesc pentru turisti, cel putin la partea exterioara a acestora, unde se faceau ceva renovari.O plimbare pe faleza Saturn iti va crea cea mai buna imagine a litoralului gestionat de autoritatile din Mangalia care recent anuntau pompos ca vor introduce taxa de 5 lei pe zi pentru fiecare turist cu scopul de a imbunatati peisagistica statiunilor pe care le gestioneaza.