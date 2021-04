Premiile Oscar 2021. Lista nominalizarilor la principalele categorii. Care sunt filmele si actorii implicati

La categoria cel mai bun film vor concura in acest an urmatoarele productii cinematografice: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial of Chicago 7", "Mank".Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States v. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman") au fost nominalizate la categoria "cea mai buna actrita in rol principal".La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizati Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari").La categoria "cel mai bun regizor" vor concura cineastii Chloe Zhao ("Nomadland"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Youg Woman"), Thomas Vinterberg ("Another Round").Nominalizarile pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2021 au fost anuntate prin intermediul unui streaming video de Priyanka Chopra si Nick Jonas.