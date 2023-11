Sfatul psihologului: Cum imi invat copilul sa respecte regulile?

Sfaturile psihologului Cristina Calarasanu pentru cititorii Ziare.com

Iata o tema pe care parintii o aduc frecvent in discutie prin varietatea situatiilor in care ea apare si prin confuzia care uneori se produce in legatura cu aceste reguli. Modul in care functioneaza o familie, reperele si modelele pe care si le construieste un copil se fundamenteaza pe aceste reguli.

Atunci cand ne referim la reguli, ne intrebam ce inseamna de fapt ele. Este vorba de autoritatea parintilor, de recompense si pedeapsa, de libertate sau limita, de rasfat sau disciplina?

Toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru ca ele se reflecta in modul in care parintii aleg sa relationeze cu copilul si pentru ca ele au fost reflectate in modul in care ei insisi au relationat cu parintii lor.

Este vorba de o transmitere, de o mostenire a unui mod de a comunica si de a intelege ceea ce se intampla in legaturile din cadrul familiei. Ceea ce se intampla cu o familie si modul in care ea alege sa transmita ceva copilului nu se modeleaza la intamplare sau spontan, ci este parte a unei istorii prin care familia s-a constituit.

De multe ori, raspunsurile la intrebari nu apar pentru ca ele sunt cautate doar in momentul actual, strict situational, insa istoria lor s-a construit treptat.

Regulile functioneaza precum un cadru. Ele asigura claritatea si identitatea unui mod de a functiona si de a reactiona, insa ele sunt aduse in discutie doar atunci cand apare o situatie critica in care parintii sesizeaza absenta sau faptul ca nu au efect. Ca si cum ar exista mereu, dar prezenta lor este evidenta atunci cand ele nu functioneaza.

Conform celebrei sintagme "de ce sa schimbi ceva atunci cand totul merge bine", regulile sunt aduse in discutie atunci cand apare un conflict, atunci cand parintii sunt in dificultate si nu mai stiu cum sa procedeze.

Confuzia si adesea furia sunt cele care pun parintilor intrebarea "ce nu functioneaza?", "ce se intampla cu copilul nostru?", "unde am gresit?", "ce sa schimbam?".

Regulile nu reprezinta o limitare a libertatii copilului, ci construirea unor repere ce ofera copilului un instrument pentru a putea gestiona incarcatura emotionala care adesea este coplesitoare.

Ele sustin treptat o crestere a tolerantei la frustrare, precum si o crestere a autonomiei, factori esentiali in dezvoltarea si adaptarea copilului. Toti copiii au un moment in care dorinta lor de a se face cum vor ei atinge un punct maxim. Undeva intre 2 ani si 4 ani aceasta etapa, fireasca fiind dezvoltarea copilului, pune din greu la incercare parintii care incearca sa gaseasca diferite strategii pentru a face fata acestei dorinte.

Dintre cele mai frecvente reactii pe care le-am intalnit in experienta mea de lucru cu parintii amintesc trantitul, tavalitul, urlatul sau tipatul, plansul pana la sufocare, lovitul propriului corp sau al altor persoane, aruncatul si stricatul jucariilor sau al altor obiecte etc. La aparitia acestor manifestari parintii sunt stanjeniti, ingrijorati, enervati, speriati sau disperati. Orice solutie care functioneaza pe moment devine salvatoare.

Am sa incerc sa abordez cateva din semnificatiile acestor momente:

1. Coplesirea copilului - dorintele copilului sunt resimtite ca nevoi imperioase, fara de care nu mai poate trai. De aceea, el doreste aici si acum sa primeasca si orice refuz produce manifestari afective intense. Copilul nu poate realiza o amanare a dorintei si nici nu poate tine cont de argumentele reale.

Aceste argumente sunt importante, dar ceea ce este esential pentru copil este ca parintele sa poata intelege intensitatea starii emotionale si sa-i vorbeasca despre ea, sa-i spuna ca intelege cum se simte, ca este furios, trist, nemultumit si mai ales ca parintele sa isi poata pastra capacitatea de observator si sa nu intre in aceeasi cascada de afecte, sa poata ramane detasat.

2. Confuzia copilului - atunci cand primeste din partea parintelui reguli contradictorii sau promisiuni care nu se indeplinesc. Regulile au nevoie de fermitate si constanta si ele trebuie respectate in primul rand de parinti.

Daca am hotarat sa nu luam acea jucarie si avem si o explicatie pentru acest lucru, aceasta hotarare ramane ferma. Sau daca i-am promis ca o vom lua luna viitoare, promisiunea trebuie tinuta. Copiii sunt atenti la ceea ce explica, promit si decid parintii.

Daca regulile sunt clare la joaca, acasa sau la cumparaturi, daca stiu la ce sa se astepte, daca au discutat si au stabilit impreuna cu totii ce vor lua, cum vor face, copiii respecta aceste reguli. Pentru ca ele se stabilesc impreuna si se comunica ca o modalitate de a functiona a tuturor si nu doar ca niste impuneri.

3. Testarea limitelor parintelui - fiecare dintre aceste situatii tensionate ale copilului este si o incercare a rezistentei parintelui. Parintele stie orice, poate orice, de aceea copilul are tendinta de a vedea pana unde poate impinge aceste limite, cat de mult suporta parintii. Aceasta incercare are rolul de a vedea daca parintele reuseste sa tolereze, sa accepte, sa elaboreze fara a se simti depasit, fara a se razbuna si fara a abandona sau parasi copilul.

O data ce copilul sesizeaza ca parintele poate gestiona aceste situatii, ca el nu se da la o parte din calea lor, nu le pedepseste, nu le evita si nici nu intra intr-o lupta directa, ele vor scadea mult in intensitate. Rolul parintelui este de a le gandi si de a le transmite ca o oglinda copilului intr-o forma mai usor de suportat.

4. Absenta diferentelor - in orice familie, joaca un rol important in construirea regulilor si a identitatii fiecaruia, diferentierea membrilor prin generatia carora ii apartin si prin functiile lor.

Statutul parental este adesea pus in inferioritate prin preluarea autoritatii de catre bunici sau prin transformarea lui intr-unul fraternal. Egalitatea si nediferentierea nu aduc o libertate mai mare de exprimare si o mai buna comunicare in familie, ci aduc confuzie si absenta oricaror repere.

