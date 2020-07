Ministrul Muncii: "Saptamana viitoare vom propune in Guvern o crestere a alocatiilor sustenabila in buget"

In context, ministrul a precizat ca promisiunile de dublare fara o sursa de finantare nu sunt responsabile."Suntem constienti de decizia Curtii Constitutionale si vom gasi o solutie. PNL a crescut alocatiile. Nu e vorba ca nu intelegem sau ca nu suntem constienti ca exista aceasta nevoie. Dar sa dublezi... va spun, la Ministerul Muncii in fiecare dimineata am proiecte PSD , doua teancuri. Proiecte legislative, sa triplam sa dublam...Orice are nevoie de mai mult. Problema este ca atat este bugetul si din el trebuie sa acoperi toate aceste nevoi. A dubla peste noapte fara sa spui de unde, a face gesturi dublu, triplu, nu este o abordare responsabila. Premierul mi-a cerut sa fiu pregatita in acest sens. PNL in acesti ani a generat o crestere a alocatiei tocmai pentru ca stim ca nu este mult. Da. Vor creste alocatiile. Sunt pregatita pentru saptamana viitoare sa intru in Guvern cu o crestere in privinta alocatiilor, dar o vom face cu siguranta cat sa fie sustenabila in buget", a declarat ministrul Muncii, marti seara, la B1TV.Ea a aratat, totodata, ca un raspuns cu privire la pensii si alocatii va veni foarte curand, dupa ce Ministerul Finantelor va incheia bilantul cheltuielilor si situatia incasarilor dupa aceasta perioada marcata de pandemia de coronavirus Violeta Alexandru a explicat, astfel, ca Ministerul Finantelor este sursa autorizata care sa comunice posibilitatile bugetare si a asigurat ca pensiile vor fi majorate."Un raspuns clar cu privire la pensii si alocatii va veni foarte curand, cand Ministerul Finantelor va incheia bilantul cheltuielilor si situatia incasarilor dupa aceasta perioada de pandemie. Am avut mai multe discutii cu colegii mei, dorinta noastra este sa nu alimentam prin nu stiu ce cifre, pareri sau dorinte, pentru ca dorinta avem, va asigur de acest lucru. Ministrul Finantelor are poza cu schimbarile care apar de la o zi la alta, de la o saptamana la alta, a incasarilor la buget si a posibilitatii pe care bugetul o are dupa aceasta perioada grea. Am comunicat constant situatia platilor pentru somaj tehnic pentru ca sunt un minister care face foarte multe plati din bani publici in aceasta perioada. Ministrul Finantelor stie care este starea economiei, vede incasarile, este sursa autorizata sa ne spuna care este poza in acest moment a posibilitatilor bugetare. Va asigur ca vor creste pensiile. In momentul in care aceasta evaluare va fi gata vom avea o comunicare in care vom arata care este situatia. O situatie pe care nu au creat-o Florin Citu , Violeta Alexandru sau Ludovic Orban . O situatie generata de tot ce s-a intamplat in aceste luni. Vrem sa avem o abordare responsabila", a subliniat ministrul Muncii.Ea a precizat, totodata, ca tara nu trebuie gestionata cu promisiuni, iar daca PSD voia sa creasca pensiile o facea imediat."Este usor sa pacalesti si sa dai sperante si sa spui Alexandru isi doreste sa creasca pensiile cu 60%. Iau contact cu pensionarii si vad cat de greu le este sa isi acopere medicamentele. Dupa o varsta ai mai multe cheltuieli decat cand esti mai tanar. Nu asa trebuie gestionata aceasta tara. Cu promisiuni. Daca PSD voia sa creasca cu 40% o facea imediat. Ce se va intampla in acest moment va fi o comunicare responsabila facuta de colegul meu (ministrul Finantelor n.r.) pe baza situatiei bugetului din care vom vedea foarte clar ce se poate anul acesta, anii viitori", a precizat Alexandru.Cat priveste posibilitatea ca majorarea pensiilor si a alocatiilor sa fie realizata cu ajutorul banilor de la UE, ministrul Muncii a explicat ca aceste fonduri nu se pot muta dintr-o parte in alta pentru ca sunt alocate pentru investitii si pentru proiecte foarte clare."Domnul Ciolacu ( Marcel Ciolacu , presedintele interimar al PSD, n.r.) sa invete ce inseamna bani europeni si cum ei nu se pot muta dintr-o parte intr-alta. Se dau pentru investitii, pentru proiecte foarte clare. Poate pe vremea PSD se puteau face anumite jonglerii. In ceea ce ne priveste stim exact care sunt regulile europene pentru cheltuirea banilor europeni", a mai precizat oficialul citat.