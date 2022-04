Viorica Dăncilă, despre întoarcerea în politică: ”În România încă mai funcționează misoginismul” INTERVIU

Viorica Dăncilă, fost premier al României și fost lider PSD, a revenit pe scena politică în cadrul unei noi formațiuni politice, după doi ani în care a lucrat în cadrul Băncii Naționale a României.

Mai exact, aceasta se află acum la conducerea partidului Națiune Oameni Împreună (NOI), asta după ce a fost membră PSD timp de 26 de ani.

Dăncilă a acordat un interviu publicației Ziare.com în care a discutat despre planurile de viitor pe care le are în cadrul NOI, dar și despre perioada în care a fost premierul României.

Cum a fost perioada în care ați lucrat la BNR și ați dispărut de pe scena politică?

A fost o perioadă în care m-am implicat foarte mult în proiectele pe care le aveam în cadrul Biroului de Sustenabilitate și Economie verde de la Banca Națională a României. Am crezut că nu o să mă mai întorc în politică pentru că am deținut funcții importante la nivel național și european, dar am văzut și faptul că România nu merge într-o direcție bună, că economia se prăbușește, că sunt provocări multiple la care conducerea actuală nu are un răspuns și atunci am hotărât să fac acest pas al revenirii pe scena politică.

De ce ați ales un partid nou și nu v-ați continuat cariera politică în PSD?

Ads

Pentru că nu am mai rezonat cu deciziile pe care le ia actuala conducere a PSD, nu m-am regăsit în modul lor de a face politică. Mie îmi place să fac o politică a consensului, o politică bazată pe proiecte și soluții la problemele actuale, și nu o politică în care scandalul este prezent în orice apariție publică. Eu nu m-am întors în politică pentru a avea dispute cu cineva sau cu un alt partid politic. M-am reîntors în politică pentru a veni cu proiecte și soluții pentru problemele actuale. Deci nu mai puteam să mă identific cu conducerea pe care o are PSD, cu toate că sunt în PSD destui foști colegi pe care îi apreciez foarte mult, cum și în celelalte partide politice sunt oameni pe care îi apreciez.

M-am reîntors în politică pentru că îmi doresc să fac o schimbare în care interesul personal, electoral de partid, să fie înlocuit de interesul național. Și vreau ca prin ceea ce vom face în cadrul partidului NOI să aducem un plus în această direcție. Fie cu proiecte pe domeniul economic, energetic, sanitar, să aducem alături de noi specialiști, oameni care într-adevăr știu ce soluții sunt pliate pe ceea ce este nevoie acum în România.

Ads

De aceea în cadrul partidului NOI avem pentru prima dată un forum consultativ, care va fi condus de o personalitate într-un domeniu de activitate, poate să fie membru de partid sau nu, și la care vom așeza la aceeași masă oameni cu multă experiență din domeniile de activitate.

Ați declarat zilele trecute că nu este momentul ca membri ai PSD să se alăture partidului NOI. Se aplică tuturor partidelor, sau ați putea primi membri de la PNL, USR, UDMR, AUR?

Nu, a fost scoasă din context această afirmație. Eu am spus că nu am venit în politică ca să destructurez PSD. Dar toți politicienii care au aceleași convingeri ale partidului NOI, toți cei care văd o altă strategie pentru scena politică românească, toți cei care aduc un plus indiferent de partidul politic din care au făcut parte, că vorbim de PSD, PNL, USR, au ușile larg deschise în partidul Națiune Oameni Împreună. Eu cred că trebuie să așezăm la aceeași masă toți oamenii de bine care vor să aducă un plus de strategie pentru România. Trecem printr-un moment dificil și cred că numai o politică bazată pe consens și pe așezarea la masă a tuturor poate aduce un plus.

Ads

Spuneați că veți candida la alegerile din 2024, fie că vorbim de europarlamentare, locale, parlamentare sau prezidențiale. Ați lua în calcul să candidați din nou la alegerile prezidențiale?

Este prematur să vorbim despre acest lucru. În primul rând trebuie să văd care va fi scorul partidului, care va fi, în preferințele electoratului, persoana din partid, sau poate din afara partidului, care va avea un nivel de încredere ridicat. Eu am spus că voi candida pe una din liste, dar nu pot să vă spun pe care listă pentru că suntem un partid la început de drum și trebuie să vedem cum evoluăm în preferințele electoratului și care persoană se bucură de încredere pentru a avea un rezultat cât mai bun la alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare sau locale.

Care credeți că sunt cele mai mari probleme ale actualei guvernări?

Lipsa de decizie, lipsa de soluții, lipsa de proiecte, lipsa de predictibilitate. Avem nevoie de plan pe termen scurt, mediu și lung. Avem nevoie de decizii imediate. Uitați-vă în domeniul energetic: dacă acum nu luăm anumite decizii, s-ar putea ca peste o anumită perioadă să nu le mai putem lua pentru că va intra în funcțiune ceea ce este prevăzut în Green Deal și ne va fi foarte greu. Deci eu cred că acum trebuie să acționăm și trebuie să acționăm astfel încât să aducem un plus pentru economia României.

Ads

Ați menționat domeniul energetic. Dacă mâine ați fi la guvernare, ce decizii ați lua în domeniul energetic?

În primul rând aș încerca să acopăr cu ceea ce produc tot necesarul pentru României. În martie anul trecut, complexul energetic de la Mintia a fost închis. De ce am închis acel complex când el poate funcționa nu numai pe cărbune, ci și pe gaze. Îl puneam în funcțiune și mai aveam încă 1.350 de megawați. Complexul energetic Oltenia. Avem alocat peste un miliard de euro pentru panouri fotovoltaice. În loc să-l dăm complexului energetic Oltenia unde avem peste 11.000 de salariați să facă această lucrare, noi am dat către două firme private care vor deveni acționari la complexul energetic Oltenia.

Un alt aspect este legat de prețuri. Nu am plafonat, nu am umblat la TVA astfel încât prețul la energie, la gaze, să fie mai mic pentru că acest preț influențează și prețul la alimente, influențează prețul la toate produsele. Aș încerca să produc în România pentru că noi împrumutăm, dar importăm 70-80% din tot. Deci banii pe care îi împrumutăm se duc tot în afara granițelor țării.

Ads

De-a lungul timpului, mai ales în perioada în care ați fost premier, ați fost ținta diverselor comentarii, critici, care erau la ordinea zilei. Cum ați trecut peste ele și v-ați întors în politică, știind că probabil vor reveni?

Am știut că România merge în direcția bună (n.r. - când a fost premier). Aveam a doua cea mai mare creștere economică din Europa, aveam datoria 35% din PIB, deficitul 2,8%, în 2019 am depășit pentru prima dată o mie miliarde de lei PIB. Deci vedeam că România merge într-o direcție bună și aveam puterea să depășesc toate aceste atacuri, de multe ori nejustificate, împotriva mea. Vedem acum că se fac greșeli majore, dar nu mai există aceeași intensitate în ceea ce privește atacul unui prim-ministru. Sau a celor care fac politică la nivel înalt.

Acest lucru m-a încurajat și eu am convingerea că fiecare dintre noi trebuie să fim judecați după ceea ce lăsăm în urma noastră. Și guvernarea pe care am condus-o a lăsat lucruri bune.

Restul, atacul la persoană, trebuie să avem puterea să-l depășim.

Spuneți că nu ați mai văzut atacuri la fel de puternice față de persoanele care ocupă acum aceleași funcții. Deci considerați că era ceva personal?

Da, cred că în România încă mai funcționează misoginismul, dar și că au fost anumite persoane care au dorit ca acest atac să fie la un nivel foarte ridicat pentru a acoperi multe din lucrurile bune pe care le-am făcut. Și vă dau un exemplu: dacă nu făceam în timpul guvernării salariu medicilor 4.000 de euro pe lună, apropiat de salariile din occident, oare câți medici mai aveam în România în timpul pandemiei? Dar cine a vorbit despre acest aspect?

Toată lumea era foarte atentă dacă e coafura bună, dacă am făcut un dezacord gramatical, trebuie să fim realiști. Orice jucător, sub influența presiunii, poate face greșeli. Și vedem acum greșelile care se fac la nivel înalt. Dar așa cum am spus, e greu să fii femeie și să poți să faci pași importanți în politică.

Ads