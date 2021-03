Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trimite Corpul de control la Spitalul Judetean Sibiu

Pozitia oficiala a SJ Sibiu

Comunicatul de presa remis de conducerea Spitalului Judetean Sibiu:

"Ministerul Sanatatii informeaza ca, in urma relatarilor aparute in spatiul public privind nereguli in tratamentul pacientilor internati in cadrul Sectiei ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a solicitat demararea unei anchete de catre o echipa formata din reprezentanti ai Corpului de Control al ministrului si Inspectiei Sanitare de Stat", a transmis, luni, Ministerul Sanatatii.La randul lor, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au anuntat ca au demarat o ancheta dupa relatarile de presa."Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de omor, prev. si ped. de art. 188 alin. 1 Cod pen", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.Seful Sectiei ATI de la Spitalul Judetean Sibiu, medicul Mihai Sava, precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca legarea de pat a pacientilor se practica in toate sectiile de terapie intensiva, fiind utila la pacientii agitati pana cand se instaleaza efectul sedativelor sau atunci cand cresterea dozelor de sedative pot duce la instalarea unor reactii adverse amenintatoare de viata.Mihai Sava mai precizeaza ca sedarea se face doar la pacientii agitati pentru ca acestia sa nu-si induca leziuni. Seful sectiei ATI face mai multe precizari in legatura cu personalul existent in sectie si cu procedurile de acolo.Inca de la inceputul pandemiei, Sectia Clinica ATI s-a aflat in "linia I" a luptei impotriva Covid-19. Acum, la un an, observam cu regret ca drumul de la "eroism" la "incompetenta" se parcurge, din pacate cu viteza redactarii unui titlu de impact in presa. Respectam si vom respecta mereu libertatea presei, dreptul la informare al cetatenilor si am furnizat mereu, in termenele legale, toate informatiile care fac obiectul interesului public. In acelasi timp, credem insa intr-o informare corecta, profesionala si echidistanta. Tocmai de aceea va transmitem urmatoarele precizari:- activitatea zonei rosii ATI este organizata dupa proceduri stricte cu privire la alocarea de personal si conduita terapeutica, care este stabilita de catre medici - acuzatiile prin care se afirma ca decesele unor pacienti au fost cauzate de deficiente terapeutice trebuie dovedite prin probe si analizate de catre persoanele care inteleg procedurile medicale de specialitate si nu prin prisma unor sesizari anonime;- conducerea SCJU Sibiu s-a autosesizat si va demara o ancheta cu privire la activitatea sectiei ATI-Covid, pentru a identifica si remedia eventualele probleme;- de la inceputul pandemiei, pana in prezent (08.03.2021) in cadrul sectiei ATI Covid au fost internati 570 de pacienti dintre care 152 au fost transferati inapoi pe sectia de provenienta cu o evolutie favorabila a starii de sanatate (sectia ATI nu face o externari), 397 au decedat iar 21 sunt internati in prezent. Subliniem ca in sectia ATI ajung pacientii in stare foarte grava, care necesita suport respirator;- procedurile si protocoalele privind gestionarea pandemiei sunt intr-o continua dinamica si sunt adaptate permanent pentru a corespunde cat mai bine specificului dintr-un moment sau altul si a asigura cele mai bune conditii de internare si tratament pentru pacienti.Pandemia de COVID-19 a fost, la momentul debutului sau, o ecuatie cu multe necunoscute. Personalul medical si autoritatile s-au confruntat cu un virus nou si agresiv care, a modificat, fara indoiala, in mod hotarator, activitatea intregului spital , implicit a sectiei ATI. Personalul din cadrul sectiei ATI duce permanent o lupta contra-cronometru in cursa de salvare a cat mai multe vieti omenesti. Din pacate, acest lucru nu a fost mereu posibil. Multi pacienti, cu forme foarte grave, ajunsi in ATI, nu au putut fi salvati, desi medicii au facut tot ceea ce este omeneste posibil.Ii asiguram pe cetatenii judetului ca personalul medical din toate sectiile implicate in gestionarea pandemiei precum si personalul intregului spital isi respecta meseria si este dedicat tratarii cu profesionalism a tuturor pacientilor. Subliniem ca generalizarea acuzatiilor formulate aduce atingere prestigiului personal si profesional al celor implicati in activitatea zilnica din cadrul sectie ATI -Covid unde se duce o lupta permanenta pentru viata. Ne dorim ca, in urma cercetarilor care vor fi realizate la nivelul spitalului si organelor abilitate, opinia publica sa cunoasca adevarul.