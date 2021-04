15 avioane supersonice ale Rusiei pozate de sateliti-spion la 150 de kilometri de granita Ucrainei. Pilotii asteapta ordinele lui Putin

Ingrijorarea Kievului creste, mai ales ca aceasta flota aeriana este situata langa zona Donbas, a separatistilor.Aeronavele Moscovei, de tip Sukhoi Su-34, pot atinge o viteza de aproximativ 2.200 de kilometri pe ora, fiind inarmate cu rachete ghidate cu laser si o mitraliera automata de 30 mm, capabila sa traga cu 1.800 de gloante pe minut, potrivit Daily Mail Satelitii Maxar au fotografiat, in regiunile de la granita Rusiei cu Ucraina , acumulari de trupe ale Kremlinului, in 15 locatii diferite. Expertii militari avertizeaza asupra desfasurarii avioanelor supersonice in zona de conflict, fiind un mesaj foarte puternic adresat Kievului. Acumularea de forte militare ale Moscovei in apropierea Ucrainei este mai mare decat cea din urma cu 7 ani, cand Rusia a invadat Crimeea , a anuntat recent Pentagonul, prin vocea purtatorului de cuvant, John Kirby."Aceasta este cea mai masiva desfasurare de la cea din 2014, care a fost urmata de incalcarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei", a declarat oficialul american.Pe langa toate astea, Rusia a interzis accesul navelor militare ucrainene si straine in apele Marii Negre si pana in Marea Azov, blocand accesul acestora prin Stramtoarea Kerci.Razboiul din estul Ucrainei este cel mai sangeros de la conflictul balcanic din anii '90. Cel putin 14.000 de oameni au fost ucisi de la invazia rusa din 2014, iar 1,5 milioane de persoane si-au parasit casele.