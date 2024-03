Cătălin Cîrstoiu, întrebat dacă a vorbit cu Băsescu despre candidatură. Ce sfat i-a dat fostul președinte finului său

Întrebat dacă a discutat cu nașul său, fostul președinte Traian Băsescu, candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu a declarat că a discutat cu el și că acesta l-a sfătuit să nu candideze. El a completat că nu a ascultat sfatul.

”Foarte bună întrebarea, îmi place că mă întrebaţi de domnul Traian Băsescu dar nu mă întrebaţi, dacă e să vă referiţi la rude, de străbunicul din partea mamei şi la străbunica din partea tatălui. Unul a întemeiat parte din folclorul autenttic românesc scris, vocea este pe banda filmului Baltagul, iar celălalt este Ion Mihalache”, a răspuns Cîrstoiu.

Cîrstoiu a continuat spunând că a avut o discuție lungă cu Traian Băsescu, în care fostul președinte i-a explicat „ca în familie” de ce nu este bine să candideze.

”Am avut o discuţie cu domnia sa, o discuţie lungă, în care domnia sa (..) mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta. (..) dându-mi nişte argumente strict personale, strict umane. Lucru pe care, cinstit, l-a făcut şi tatăl meu. Nu am ascultat, aşa sunt eu, nu am ascultat niciodată. Şi cred eu, mai importante sunt argumentele nu care ţin de mine ci cele care ţin de ceea ce cred. Şi dacă am făcut treaba asta, nu am făcut-o pentru un avantaj personal”, a mai spus medicul.

”Întrebaţi-l pe domnul Băsescu, la un moment dat, ce părere are şi dacă mă votează”, a mai afirmat Cîrstoiu.

Candidatul comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, a fost prezentat oficial miercuri, 20 martie, în cadrul unui eveniment la care, alături de el, au fost coordonatori politici ai campaniei electorale pentru Bucureşti, Gabriela Firea şi Sebastian Burduja, liderii celor două partide Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă şi reprezentanţi ai celor două formaţiuni.

