Absenteismul de la vot va adanci prapastia dintre tineri si politica

Mi-e foarte greu sa justific tinerilor nascuti dupa 2000 cum de avem o tara cu hibe atat de grave si cu oameni care se plang de politicieni si dramatizeaza totul de parca ar fi trecut doar cativa ani de la Revolutie. Le spun ca, uite, au fost perioade de speranta, dezamagiri - astea i-au facut pe multi sa plece din tara, dar perioade de proteste, apoi perioade de apatie. Am avut de toate. Cred insa ca ceea ce ne-a lipsit a fost consecventa, de a fi permanent in priza si de a taxa orice derapaj. Nu doar derapajele politicienilor, ci si cel al prietenului cel mai bun, al rudelor sau chiar al nostru. Am pus focu pe asa-zisa elita, dar ne-am facut ca nu vedem metehnele corupte ale celor din jur, chiar ale noastre.Tineri de care scriu imi s-au saturat de scandalurile din spatiul public, s-au saturat sa ne auda cum ne plangem din orice si nu oferim solutii. Si mai ales ca li se pare nedrept sa le cerem lor sa salveze tara, la 18-20 de ani.Ca le cerem lor, unor adolescenti sa ne salveze votand, cand stim prea bine ca sistemul in care cresc/ sunt educati nu este croit sa ii ajute, nu e construit pentru a-i invata sa le pese, sistemul nu are in vedere asta pentru ei - educatie civica si politica. Vorbim despre sistemul de educatie, dar pentru care nu facem mai nimic, iar in ziua alegerilor aruncam vina pe ei. Tinerii nu ies la vot , si, gata, am scapat. "Ei sunt de vina, tinerii nu vin la vot, tinerilor nu le pasa, tinerii astia sunt superficiali, nu inteleg", le spunem prin jurnale de stiri, postari pe internet sau vorbe printre dinti spuse la bere cu prietenii. Si cel mai grav e ca o urlam de dimineata pana seara si apoi uitam ca lucrurile nu se repara de la sine si ca e nevoie de mai mult decat de pasarea responsabilitatii.Intr-o tara in care adultii pun presiune pe tine si spun de dimineata pana seara, inca de la varsta frageda, ca ar fi bine sa te obisnuiesti cu gandul ca mai bine iti faci bagajele si sa pleci cat mai repede din tara, si apoi tot tinerilor sa le ceri sa isi faca datoria in timp ce noi o facem atat de defectuos, e probabil cea mai mare aroganta a noastra, a adultilor din tara asta. Suntem la capatul a patru ani de proteste, am luptat cu derapaje grave si, totusi, cu doar cateva zile inainte de ziua celor mai importante alegeri, unii dintre noi nu considera ca votul lor ajuta pe cineva. Asta imi este cel mai greu sa explic tinerilor cu care ma intalnesc.Inainte de alegerile locale, tinerii cu care lucrez faceau care cum puteau prin comunitatile lor evenimente pentru a mobiliza lumea sa mearga la vot. Pe net, offline, cu masti, dezinfectante, prezentari, stickere, materiale. Cu emotii mari. Toti au muncit cat de mult au putut pentru a ajunge la cat mai multi oameni. Vineri seara, inainte de alegeri, mi-a scris Adina, o tanara studenta anul I, din Curtea de Arges, suparata, ca nu functionat zoom-ul si a putut face in seara respectiva doar un atelier, nu doua. Plangand ca nu poate face mai mult pentru a scoate mai multa lume la vot. Marturisesc ca am plans si eu cu ea pentru ca ma simteam atat de neputincioasa in a gasi cuvinte prin care sa ii spun ca va fi bine.Sunt prinsa intre lumi, partial in lumea tinerilor, partial in lumea adultilor. Le citesc articolele extrem de intime din Gen, revista, le citesc mesajele venite la ore tarzii din noapte despre situatiile lor de acasa. Le vad indarjirea de a face o diferenta si le vad si frustrarea ca sunt ignorati constant de adultii care le vorbesc folosind limba de lemn, fara sa le transmita de fapt nimic. Iar din toate acestea simt cum creste in ei dezamagirea de "noi" cei care am avut si avem sansa sa facem tara asta mai buna, dar suntem prea ocupati sa ne plangem, sa aruncam responsabilitatii asupra cui puteam, sa ne spalam pe maini. Starea asta a lor pe care o vad cristalizandu-se nu va face decat sa devina o prapastia tot mai mare intre generatii. Starea asta va deveni, si poate este deja, furie pe noi, adultii, pe toti cei care ar trebui sa realizeze schimbari reale, furie pentru ca politicieni continua sa mint si apoi sa ii ignore. Si daca e o furie ce merita sa se faca auzita, e a lor si poate am face bine sa o ascultam. Altfel, sa nu ne miram ca vor spune, cum am spus si noi de altfel, toti sunt la fel, nu ma intereseaza politica. Pentru ca nu suntem in stare sa le explicam si sa le aratam ca politica este despre binele comun.