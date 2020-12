Rezultate partiale Iasi: PSD - 26,1%, urmat de PNL si USR - PLUS

Potrivit datelor AEP, la Senat PSD are 53.424 din voturile valabil exprimate (26,1%), iar apoi sunt PNL - 50.833 (24,9%), USR PLUS - 42.018 (20,1%), AUR - 26.054 (12,3%).La Camera Deputatilor, PSD a obtinut 52.817 dintre voturile valabil exprimate, adica 25,88 %, dupa care se situeaza PNL - 50.053 voturi (24,5 %), Alianta USR PLUS - 41.155 (20,5%), AUR - 25.137 (11,9%).La scrutinul pentru alegerile parlamentare organizat pe 6 decembrie prezenta la urne in judetul Iasi a fost de 26,78%, respectiv 210.624 din cele 786.522 persoane cu drept de vot In urma acestui scrutin, Iasiul va avea 17 parlamentari, dintre care 12 deputati si 5 senatori.