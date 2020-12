Gabriel Oprea, Liviu Plesoianu si Serban Nicolae au pierdut rusinos alegerile. Valeriu Nicolae a fost la cateva voturi de Camera Deputatilor

"Puteam sa fac lucrurile mai bine"

Printre cei mai cunoscuti perdanti sunt candidatii independenti Valeriu Nicolae si Gabriel Oprea , insa si nu mai putin cunoscutii Serban Nicolae si Liviu Plesoianu (Ex- PSD ) au pierdut. Acstia au incercat sa obtina un loc in Parlament, adresandu-se electoratului "ecologist". Nu au reusit.Valeriu Nicolae a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie ca independent, pentru functia de deputat, dar a pierdut la limita, fiind necesare inca 31 de voturi. Acesta sustine ca este doar vina lui ca nu a ajuns in Parlament si ca putea sa faca lucrurile mai bine.El nu a avut in spate o intreaga retea de promovare cum este cea din partide si nici celebritatea altor candidati independenti. Cu toate acestea a reusit sa obtina o incredere mai mare fata de alti candidati cunoscuti.Citeste si:"Este vina mea ca nu am reusit sa ajungem in Parlament. Puteam sa fac lucrurile mai bine. Sigur ca sunt o multime de chestii remarcabile in incercarea asta si faptul ca am strans cele mai multe voturi pentru un independent, ca am reusit sa-l spulberam pe Gabriel Oprea (am luat de peste 22 de ori mai multe voturi) si sa castig mai multe voturi in Bucuresti decat multe partide in toata tara, incluzand Partida Romilor e tare.Ca am mai si scos intr-un sector al Bucurestiului aproape la fel de multe voturi ca ProRomania si PMP desi am avut zero prezenta la televiziuni si cu un buget total sub 2000 de EUR e super. Dar tot am pierdut. La 31 de voturi. Dar o sa fim mult, mult mai buni cand o sa incercam data viitoare", a scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook Serban Nicolae si Liviu Plesoianu au candidat din partea Partidului Ecologist Roman ( PER ) la alegerile parlamentare, dupa demisiile lor din PSD.Desi au crezut ca vor prinde locuri in Parlament, numarul mic de voturi obtinut de noul lor partid nu le-a permis acest lucru."POPORUL ARE INTOTDEAUNA DREPTATE. Multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi in activitatea publica, celor care au crezut in onestitatea si profesionalismul demersurilor mele. Cei mai multi nu ma cunosc personal. Este cu atat mai onoranta pentru mine aceasta sustinere.Nu regret nimic si nici nu vreau sa schimb nimic. Voi continua sa-mi iubesc Tara si poporul.Multa sanatate tuturor, sarbatori cu bine si sa ne ajute Dumnezeu!", a scris Serban Nicolae pe pagina sa de facebook, luni, 7 decembrie.Si Liviu Plesoianu si-a dorit un loc de deputat in Parlamentul Romaniei, insa nici numele sau aflat pe lista PER nu i-a ajutat pe ecologisti sa treaca pragul electoral. Astfel ca si el a ramas pe dinafara.In Bucuresti, pentru Camera Deputatilor, PER a obtinut 6.605 de voturi, adica 1,19 %.PER nu a prins loc in Parlament, luand doar (65.807 voturi) - 1,12% pentru Camera Deputatilor si (78.654 voturi) - 1,33% la Senat.In Bucuresti, PER a obtinut 6.605 1,19 %, la Camera DeputatilorGabriel Oprea, fost ministru de Interne si un fost om bun la adunat majoritati parlamentare, a candidat ca independent in Bucuresti pentru un loc in Camera Deputatilor. Rezultatele nu sunt tocmai imbucuratoare - cu 796 de voturi, reprezentand 0,01% din numarul total,potrivit Adevarul.ro Gabriel Oprea si-a anuntat candidatura ca independent pe 1 noiembrie, declarand ca a decis sa candideze "la cererea militarilor si politistilor din toata tara si mai ales din Bucuresti". Chiar daca a existat cerere, prezenta la urne in sprijinul fostului lider UNPR a lasat de dorit.A fost prefect al Capitalei, a detinut doua mandate de deputat si unul de senator, fiind ales in Capitala si a fost, de asemenea, ministru in mai multe Guverne, detinand mai multe portofolii, inclusiv pe acela de vicepremier pentru siguranta nationala.In mai 2018, Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ucidere din culpa, in dosarul deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigina, care facea parte din dispozitivul de insotire a ministrului.Conform rezultatelor finale ale BEC, PSD a obtinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat si 28,90% pentru Camera Deputatilor, iar PNL - 25,58% la Senat si 25,19% la Camera Deputatilor.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,86% la Senat si 15,37% la Camera Deputatilor.Partidul pentru Unirea Romanilor (AUR) are 9,17% dintre voturi la Senat si 9,08% la Camera Deputatilor, iar UDMR a obtinut 5,89% la Senat si 5,74% la Camera Deputatilor.PMP si Pro Romania nu au atins pragul de 5% pentru a intra in Parlament.Citeste si: