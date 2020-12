Weber (PSD): Scorul din Gorj este unul foarte bun si putem sa atingem ceea ce ne-am propus

"De la bun inceput v-am spus ca targetul nostru este de a obtine trei mandate de deputat si unul de senator, sau mai bine zis cel putin trei mandate de deputat si unul de senator. Eu cred ca scorul din Gorj este unul foarte bun si ceea ce ne-am propus putem sa atingem", a spus Weber.Totodata, el a afirmat ca procesul de votare s-a desfasurat intr-un mod democratic, fara incidente majore, iar nivelul de incredere al gorjenilor catre PSD este si va ramane unul ridicat."Procesul de votare s-a desfasurat intr-un mod democratic as putea spune, fara incidente majore. In primul rand, le multumesc tuturor gorjenilor care au venit la vot si celor care au votat PSD, dar si celor care nu au votat PSD. Pentru ca, in primul rand, si-au invins teama si au ales calea cea mai democratica de a se exprima intr-un proces electoral si anume de a veni la vot, iar pentru cei care au votat PSD le multumim in mod special si cu siguranta nu vom dezamagi. Nivelul de incredere al gorjenilor catre PSD este ridicat si va ramane ridicat pentru ca am demonstrat ca suntem o echipa serioasa si preocuparea noastra este una singura si anume, pentru dezvoltarea judetului Gorj", a mai spus Mihai Weber.Lista PSD Gorj pentru Camera Deputatilor este deschisa de Mihai Weber, urmat de Claudiu Manta si Dorin Tascau. La Senat, pe primul loc pe lista este fostul prefect Cristinel Rujan.Citeste si: Stelian Ion (USR-PLUS Constanta): Important e sa formam o coalitie de dreapta, cu PNL si posibil PMP si UDMR