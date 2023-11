Bancul Zilei: Țeapă în dragoste

Un tânăr spune unui prieten:

– Imaginează-ți că anul trecut am făcut cunoștință cu o fată minunată. M-am decis să-i fac curte. Am cumpărat 365 de cărți poștale ornate cu flori și timp de un an, in fiecare zi, i-am trimis o carte poștală, in care i-am vorbit despre dragostea mea.

– Buna idee. Si?

– S-a măritat cu poștașul.

