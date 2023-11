"Profeția" cu care scriitorul Paul Lynch a câștigat premiul Booker 2023

Scriitorul irlandez Paul Lynch a câştigat premiul Booker 2023 pentru cel de-al cincilea roman al său, „Prophet Song”, a cărui acţiune se petrece într-o Irlandă imaginară care se prăbuşeşte în tiranie. Romanul a fost descris de preşedinta juriului, Esi Edugyan, ca fiind „cutremurător şi adevărat”, care „surprinde neliniştile sociale şi politice ale momentului nostru actual”.

Romanciera canadiană Edugyan, care a fost selectată de două ori pentru premiul Booker, a declarat că decizia de a-i acorda lui Lynch premiul de 50.000 de lire sterline „nu a fost unanimă” şi că a fost luată în urma unor discuţii şi a mai multor runde de vot care au durat sâmbătă „aproximativ şase ore”, scrie The Guardian.

„Prophet Song” are loc într-un Dublin alternativ. Membri ai poliţiei secrete nou înfiinţate de un guvern care se îndreaptă spre totalitarism, apar la uşa microbiologului Eilish şi întreabă de soţul ei, un înalt funcţionar în cadrul Sindicatului profesorilor din Irlanda. În curând, acesta dispare - împreună cu alte sute de civili - iar Eilish rămâne să aibă grijă de cei patru copii şi de tatăl ei în vârstă, luptând pentru a ţine familia unită în mijlocul războiului civil.

„Este o imensă plăcere să aduc Booker-ul acasă, în Irlanda”, a declarat Lynch, fost critic de film, la primirea premiului. „În vacanţă în Sicilia, în urmă cu mulţi ani, am avut o străfulgerare de recunoaştere, am ştiut că trebuie să scriu şi că aceasta era direcţia pe care trebuia să o ia viaţa mea. În acea zi am luat decizia de a mă abate pur şi simplu, şi m-am abătut. Şi mă bucur al naibii de mult că am făcut-o”.

Victoria sa vine la câteva zile după ce proteste violente au izbucnit în centrul Dublinului după un atac cu cuţitul în faţa unei şcoli primare, soldat cu rănirea a trei copii. Poliţia a declarat că dezordinea a fost cauzată de o „facţiune complet nebună condusă de ideologia de extremă dreapta”.

Întrebat despre reacţia sa la aceste evenimente, Lynch a declarat că a fost „uimit” şi, în acelaşi timp, „a recunoscut că acest tip de energie este întotdeauna prezentă sub suprafaţă”.

„Nu am scris această carte pentru a spune în mod specific „iată un avertisment”, am scris cartea pentru a articula mesajul că lucrurile care se întâmplă în această carte sunt atemporale şi poate că trebuie să aprofundăm propriile răspunsurile la acest tip de idee”, a declarat Lynch, adăugând ulterior că nu este „în mod clar un romancier politic”.

Edugyan a declarat, întrebată dacă evenimentele recente au influenţat decizia juriului, că „la un moment dat în discuţii, poate pentru câteva minute, acest lucru a fost introdus, a fost discutat”. Cu toate acestea, ea a precizat că actualitatea „nu a fost motivul pentru care „Prophet Song” a câştigat premiul” - juriul a considerat pur şi simplu că este „o operă de ficţiune cu adevărat magistrală”.

Acesta este al doilea an consecutiv în care un roman despre un conflict politic câştigă premiul. În 2022, Shehan Karunatilaka a câştigat cu romanul „The Seven Moons of Maali Almeida”, a cărui acţiune se petrece în timpul războiului civil din Sri Lanka.

Lynch s-a născut în 1977 în Limerick, a crescut în County Donegal şi locuieşte în prezent în Dublin. Celelalte romane ale sale sunt „Beyond the Sea”, „Grace”, „The Black Snow” şi „Red Sky in Morning”. Este cel de-al cincilea autor irlandez care câştigă premiul, după Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle şi Anne Enright. Scriitoarea nord-irlandeză Anna Burns a câştigat în 2018.

Celelalte titluri preselectate pentru premiu au fost „The Bee Sting” de Paul Murray, „Western Lane” de Chetna Maroo, „This Other Eden” de Paul Harding, „If I Survive You” de Jonathan Escoffery şi „Study for Obedience” de Sarah Bernstein.

Alături de Edugyan în juriul de anul acesta s-au aflat: actorul Adjoa Andoh, poeta Mary Jean Chan, scriitorul şi profesorul universitar James Shapiro, actorul Robert Webb. În cadrul ceremoniei, Andoh a citit un fragment din romanul „Possession”, câştigător al premiului Booker în 1990, de AS Byatt, care a murit la începutul acestei luni.