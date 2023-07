Opinie: Caravana medicală și alte legende care ajută AUR

Liderii AUR au început campania electorală în forță cu așa numita Caravana Medicală, încercând să demonstreze că ei ar fi singurii care se preocupă de oamenii săraci.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) folosește banii din bugetul de stat, pe care îi primesc anual partidele, pentru această Caravană formată din mai multe tiruri transformate în cabinete medicale. Autoritatea Electorală Permanentă i-a transmis conducerii AUR că nu e legal, încă de la începutul anului, când acest partid și-a anunțat proiectul. E posibil să fie vorba despre deturnare de fonduri? AUR a strâns peste 10 milioane de euro din fondurile primite de la stat, pe care vrea să-i cheltuiască într-o logică populistă. În orice caz, liderul AUR, George Simion spune că partidul său nu a fost lăsat să construiască un spital real, așa că s-a gândit la unul mobil. Oricum, șeful AUR a sugerat de la bun început că un proces pe această temă nu-l deranjează. Poate că partidul chiar mizează pe o anchetă penală în care să aibă posibilitatea să arate câți bani cheltuiesc formațiunile politice cu propaganda. Oamenii vor primi de la Caravana AUR consultații gratuite și unii dintre ei vor fi convinși să voteze la următoarele alegeri cu acest partid, fără să se gândească în niciun fel că rolul unei formațiuni politice nu este să furnizeze servicii medicale, să se ocupe de caritate sau să meargă prin sate și să ajute la repararea caselor. Un partid trebuie să-și facă treaba în parlament, să gândească programe politice și legi care să reducă sărăcia, să crească gradul de educație, să modernizeze sănătatea.

AURnu are, însă, oameni suficient de bine pregătiți care să scrie astfel de programe sau să gândească strategii, așa că ideologii lor, admiratori ai extremismelor istorice, preferă să aplice vechile rețete prin care cel mai adesea sunt seduși şi păcăliți cei mai săraci, cei care nu mai cred în mijloacele democratice.

Extremiștii și populiștii își încep ascensiunea cu lucruri simple, ușor de contabilizat de oameni, punând cumva, în oglindă, ajutorul concret pe care ei îl pot da cu zona abstractă a legislației, ale cărei efecte nu se văd imediat. Micile lor fapte bune se transformă în legende, înfloresc și se rostogolesc, ca și cum autorii lor sunt niște feți frumoși capabili să schimbe negrul în alb și răul în bine.

La începutul lunii trecute, George Simion a anunțat că el și partidul lui au reușit să cumpere o casă în satul Alba, din Botoșani pentru o mamă care crește singură cinci fete. Nu a spus nici cât a costat, nici cu ce bani a cumpărat aceasta casa, dar în mod sigur are o listă cu oameni amărâți pe care îi ajută și pe care îi transformă în vehicule electorale. De ziua copilului, liderul AUR a dat o vacă unei familii nevoiașe din Dolj, explicând că și-a donat tot timpul 90% din indemnizația de parlamentar, fiindcă are „destule beneficii” care îi permit „să trăiască normal” și fără acești bani. Simion susține că în fiecare lună ajută pe cineva, dar că „trebuie să fim cu toții mai buni, mai activi și să avem grijă de banii țării ca să producă mai mult pentru familiile nevoiașe”.

AUR nu are un lider carismatic, de aceea mulți nu cred că acest partid va ajunge prea departe. Îi lipsește locomotiva care tractează de obicei partidele extremist-naționaliste și care ar putea să motiveze masele să voteze masiv pentru AUR. George Simion încearcă să se transforme în ceea ce nu este, dar nu reușește, chiar dacă susține că are date sociologice potrivit cărora AUR ar putea intra în turul al doilea al prezidențialelor de anul viitor, fiindcă dacă trei din zece români ar merge la vot, unul ar vota cu PSD și unul cu AUR. Dacă prezența la vot ar fi însă mai ridicată, extremiștii ar putea fi cei mai defavorizați. Nu e clar cine va fi candidatul AUR pentru Cotroceni, fiindcă George Simion nu se află pe locurile fruntașe ale sondajelor, chiar dacă partidul său a ajuns deja pe locul al doilea cu 22%, în fața liberalilor, cotați cu 18% și sub PSD care are 28% (The Center, iunie, 2023).

Într-o epocă a post adevărului, poveștile caritabile ale AUR pot să se transforme în trambuline electorale care să tracteze partidul, chiar în absența unui prezidențiabil de succes. Între timp, partidele tradiționale se iau la întrecere cu AUR în declarații naționaliste și promisiuni populiste. Atunci când spune că „românii nu vor mai fi sclavii moderni ai Europei”, premierul Marcel Ciolacu nu face decât să mai piardă din stratul subțire al votanților educați, uitând că între social-democrați și AUR e o distanță de doar 6%. PSD și PNL au mizat împreună pe o formă a democrației care îi lasă indiferenți pe oameni și care-i face pe tot mai mulți să îmbrățișeze legendele rurale lansate de AUR.

