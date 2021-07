Drulă anunță că nu îl demite pe șeful CFR Călători: Și-a prezentat scuze, subiectul este încheiat. Nu sunt rudă cu domnul Vizante

Florin Cîțu, atac voalat la adresa lui Drulă

„Principiile pe care funcționez sunt pe bază de profesionalism și eficiență. Actul de management se judecă așezat, la rece, nu după o declarație de moment. Domnul director al CFR Călători și-a prezentat scuze ieri și pentru mine subiectul este încheiat. Dar domnul director are o evaluare de dat, vom face o evaluare pentru toți managerii și vom vedea apoi. Nu sunt rudă cu domnul Vizante”, a declarat Cătălin Drulă.„Consecința subfinanțării cronice a sistemului feroviar nu e de ieri, e de 30 de aniCeea ce trebuie noi să facem este să scoatem sistemul din groapa în care a fost aruncat, asta nu se face din gesturi și vorbe, ci din capitalizarea investițiilor. Nu există eficientizare doar din gesturi, a eficientiza costă.Avem investiții demarate: În cel mult 2 luni vom semna un contract de achiziție pentru 20 de trenuri noi nouțe, electrice, cu opțiune de a cumpăra încă 17. 37 de trenuri de rame electrice, moderne, cu aproximativ 350 de locuri”, a mai spus ministrul.Ministrul Transporturilor a declarat, după o întâlnire cu operatorii feroviari, că ”cine va mai face vreodată rabat de la normele de siguranţa în transportul feroviar va suporta consecinţele”. ”Le-am explicat foarte clar şi ferm că rupem pisica în două”, a transmis ministrul. Aceta a apreciat munca celor de la CFR care a făcut ”mici minuni”.”Le-am explicat foarte clar şi ferm că rupem pisica în două. Cine va mai face vreodată rabat de la normele de siguranţa în transportul feroviar va suporta consecinţele. Consecinţe pe care oricum le voi înăspri faţă de legislaţia actuală. Deja ieri a fost suspendat la activitate un operator privat de transport de marfă, care a produs acel accident de la Feteşti. Orice abatere de la siguranţă va avea minumum acelaşi răspuns”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de rpesă, Cătălin Drulă, după o întâlnire cu operatorii feroviari.Acesta s-a referit, din nou, la cele trei accidente feroviare înregistrate în ultimele săptămâni.” Am avut trei incidente majore cauzate de operatori de transport de marfă feroviar în ultimele două săptămâni, toate pe magistrala Bucureşti – Constanţa. Partea bună este că nu s-au soldat cu victime , dar pagubele provocate infrastructurii sunt însemnate”, a mai declarat ministrul. Premierul Florin Cîțu l-a criticat voalat pe ministrului Transporturilor , Cătălin Drulă ( USR PLUS), pentru că nu l-a demis pe directorul CFR după reacția în legătură cu trenul în care erau și copii blocat toată noaptea în câmp fără nicio intervenție.„Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook Întrebat la Antena 3 de ce nu a ajuns o locomotivă timp de 10 ore la trenul blocat, Directorul CFR, Ovidiu Vizante , a dat un răspuns uluitor:"Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația.Toți directorii CFR Călători au încercat să găsească o soluție. Încercați dumneavoastră să găsiți la ora aceea soluții! Încercați să găsiți transbordare la ora 00:00, la 1.000 de călători, câți sunt într-un tren ."Copiii blocați în tren au rămas fără apă și mâncare.Un tren care venea din Constanța a rămas blocat pe un câmp, în apropierea Capitalei, timp de zece ore. Printre pasageri se aflau zeci de adolescenți care se întorceau dintr-o tabără din Costinești, dar și un grup de copii de 6-7 ani. Vicepremierul Dan Barna a afirmat despre directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante , că un om trebuie judecat după faptele sale şi nu după vorbele lui. Urmează o evaluare a activităţii lui Vizante după şase luni sau un an de la preluarea de către acesta a mandatului la CFR."Nu e scuzabil, este o situaţie însă explicată de o furtună şi de o situaţie meteorologică atipică, neobişnuită. (...) A fost un context nefericit. Nu e prima oară când stau trenuri pe linie datorită accidentelor”, a declarat Dan Barna, joi seară, la Digi 24.Barna a susţinut că nu "datorită domnului Vizante” s-a stricat o locomotivă sau au fost furtuni, arătându-se convins că oamenii înţeleg acest lucru.Viceprim-ministrul i-a luat apărarea directorului CFR Călători, susţinând că acesta nu trebuie evaluat după o declaraţie, ci atunci când se va face un bilanţ al realizărilor sale, după cel puţin jumătate de an."Dialogul acela a fost cu un jurnalist care nu i-a spus că este într-un interviu. A fost un interviu înregistrat fără acordul lui, care a fost apoi folosit în presă. Nu e nimic de apărat, doar vă spun realitatea. (...) Un om care a muncit toată noaptea să deblocheze o situaţie ca nişte trenuri să meargă pentru ca oamenii să nu mai stea în câmp în garnituri, putem să-l judecăm pentru o replică nefericită, dar hai să judecăm oamenii, şi de asta spun, îl evaluăm la şase luni, la un an, hai să judecăm oamenii după ceea ce fac şi mai puţin după ceea ce spun. Că de 30 de ani am judecat oamenii pentru ceea ce spun şi avem o cale ferată unde se strică locomotivele una după alta. (...) După trei luni de zile, un manager are în continuare toată credibilitatea (...) pentru că o vorbă neinspirată nu ţine loc nici de garanţie, nici de argument. Eu cred că acest om va putea să facă o schimbare”, a mai afirmat Dan Barna.