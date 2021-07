Florin Cîțu, atac voalat la ministrul Cătălin Drulă. „Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”

Declarație șocantă a directorului CFR

Remanierea lui Cătălin Drulă, zvon vechi

Drulă l-a numit pe Cîțu un zombie politic

„Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook Un tren care venea din Constanța a rămas blocat pe un câmp, în apropierea Capitalei, timp de zece ore. Printre pasageri se aflau zeci de adolescenți care se întorceau dintr-o tabără din Costinești, dar și un grup de copii de 6-7 ani.Întrebat la Antena 3 de ce nu a ajuns o locomotivă timp de 10 ore la trenul blocat, Directorul CFR, Ovidiu Vizante, a dat un răspuns uluitor "Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația.Toți directorii CFR Călători au încercat să găsească o soluție. Încercați dumneavoastră să găsiți la ora aceea soluții! Încercați să găsiți transbordare la ora 00:00, la 1.000 de călători, câți sunt într-un tren."Copiii blocați în tren au rămas fără apă și mâncare.Deputatul Emanuel Ungureanu a avertizat în urmă cu câteva zile că USR ar putea ieşi de la guvernare în cazul în care ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, ar fi remaniat din Cabinetul Cîţu.„Eu vă spun că sunt foarte mulţi oameni care sunt nemulţumiţi de performanţa domnului Cîţu. În PNL este concurs de scos Drulă din Guvern şi vă spun că dacă iese Drulă o să iasă şi USR. Domnului Cîţu i s-a umflat capul de la putere. Eu am spus că domnul Cîţu nu are capacitatea să se concentreze pe guvernare şi asta s-a văzut pentru că a folosit aparatul guvernamental în campania electorală“, a precizat deputatul Emanuel Ungureanu.De altfel, pe lista miniştrilor care ar putea fi afectaţi de o posibilă remaniere sunt Cătălin Drulă (pentru că Transporturile sunt dorite de liberali), Claudiu Năsui sau Ciprian Teleman. Până în prezent nu a fost purtată nicio discuţie în Coaliţie despre posibile remanieri, fiind aşteptată trecerea congreselor din cele partide aflate la guvernare. Cătălin Drulă, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu pentru demiterea lui Vlad Voiculescu . ”Un zombie politic”, îl caracterizează Drulă pe Cîțu, arătând că acesta și-a pierdut încrederea principalului partener de coaliție.Drula catalogheaza demiterea drept "gest iresponsabil, de imaturitate politica, un gest meschin aproape"."Din pacate a fost un gest iresponsabil, de imaturitate politica, un gest meschin aproape, un gest pe persoana, nu institutional. Nu a fost un gest al unui om politic responsabil, care intelege ce responsabilitate are intr-o coalitie. Acest comportament in care rastorni masa pentru ca te simti sfidat, in care intotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalti - desi USR PLUS a fost un partener extraordinar de loial al premierului, poate mai loial decat propriul partid - este un comportament de anti-lider, este o dezamagire, o spun direct", a declarat Drula pentru G4media.