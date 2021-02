Ce a discutat Clotilde Armand cu ministrul Dezvoltarii: monitorizarea serviciilor de salubritate, investitii pentru constructia de crese si a unui bazin olimpic si reabilitarea unor cladiri si teatre

Postarea primarului Sectorului 1

Anuntul a fost facut intr-o postare pe Facebook. Am avut astazi o discutie cu Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, dl. Cseke Attila, caruia i-am prezentat nevoile existente si proiectele de investitii necesare la nivelul Sectorului 1. Principalele teme de discutie au fost:- asigurarea unei monitorizari a modului de organizare si tarifare a serviciilor de utilitati publice (salubritate) de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, entitate, care se afla in subordinea acestui minister;- Pregatirea investitiilor pentru dezvoltarea de noi crese la nivelul Sectorului 1 in cadrul unui Program Multianual la nivel national gestionat de catre acest Minister;- Regandirea Programului Multianual de reabilitare a cladirilor cu risc seismic;- Identificarea de noi terenuri si implementarea unor investitii in parteneriat cu Compania Nationala de Investitii privind constructia unui bazin olimpic la nivelul Liceului Media, reabilitarea Teatrului Masca-Excelsior si a Teatrului Nicolae Balcescu din parcul Bazilescu.