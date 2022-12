Presa de azi: Vadim, infiat de PD-L

Cardasia PD-L - Vadim Tudor: triumful anticomunismului, titreaza Gandul in editia de miercuri. Amenintat sa piarda postul de vicepresedinte al Senatului, revendicat de PC, Corneliu Vadim Tudor a fost salvat de "marinimia" Partidului Democrat Liberal, care i-a cedat aceasta functie.

"Nu are nimic de-a face cu coalitii, protocoale", s-a jurat Emil Boc, care sustine ca partidul pe care il conduce a cautat doar "solutii care sa avantajeze". Daca pentru seful PRM avantajele sunt evidente, pentru PDL castigul este neclar, miscarea oferind o tema consistenta de atac adversarilor politici si, nefiind potrivit calculelor, un avantaj hotarator la votul din Parlament.

In plus, liderii PD-L par sa fi uitat complet dezlantuirile repetate ale lui Vadim Tudor la adresa lor. Un moment care a ramas in istoria recenta este scandalul provocat de PRM cand, in Parlament, Traian Basescu a prezentat Raportul de condamnare a comunismului.

Daca atunci il numea pe presedintele Traian Basescu si pe pedelisti "hoti", "mincinosi", "mafioti", acum liderul Vadim si-a indreptat tunurile spre PC si PSD care "pusi de masoneria rusa vor sa formeze guvernul".

"Am vorbit cu Emil Boc. Ce e o gaura in cer?", spune Vadim contrazicandu-l pe Boc, care se jura ca nu a vorbit cu acesta. "Cu cine s-a consultat el nu ma priveste", mai spune Vadim Tudor.

PD-L a salvat functia lui CVT, scrie si Romania libera. Batalia dintre PRM si PC pe functia de vice al Senatului s-a transat prin implicarea democrat-liberalilor, care i-au propus lui Corneliu Vadim Tudor un "transfer" de posturi.

Decizia negocierii cu PRM a fost luata la varful PD-L, si nu la nivelul grupurilor parlamentare, precizandu-se insa ca ar fi vorba de "o chestiune punctuala" si ca nu ar avea "nimic de-a face cu protocoale sau aliante".

"Am mandatat grupul PD-L de la Senat sa poarte negocieri cu toate partidele, inclusiv cu PRM, pentru a gasi solutii care sa-i avantajeze. In locul unei functii de vicepresedinte, vor primi trei pozitii: cate o functie de secretar al Senatului si al Camerei Deputatilor si o presedintie a Comisiei economice a Senatului", a explicat presedintele Emil Boc termenii intelegerii cu PRM.

In urma schimbului de functii, democrat-liberalii detin in Biroul Permanent al Senatului doua posturi (de secretar si de chestor), iar in conducerea Camerei au trei functii (vicepresedinte, secretar si chestor), in vreme ce liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, isi pastreaza si in aceasta sesiune functia de vicepresedinte al Senatului.

Vadim, calomniatorul lui Basescu, salvat de PD-L, informeaza si Evenimentul Zilei. Corneliu Vadim Tudor a primit functia de vicepresedinte al Senatului de la democrat-liberali, care au uitat de circul de la condamnarea comunismului. Scaunul de vicepresedinte al Senatului al lui Corneliu Vadim Tudor disputat intre PRM si PC a fost "salvat" marti de PD-L.

Potrivit unor surse democrat-liberale, ceea ce a pus capat galcevei peremisto-conservatoare si a facut practic uitat episodul defilarii liderului PRM prin parlament cu poza lui Traian Basescu dupa gratii la condamnarea comunismului a fost un telefon dat luni seara de Corneliu Vadim Tudor presedintelui PD-L, Emil Boc.

In urma trocului parafat si formal, printr-un protocol scris, PD-L i-a cedat lui C.V. Tudor functia de vicepresedinte al Senatului, detinuta de Radu Berceanu pana la momentul demisiei dinainte de locale, pentru una de secretar si a primit in schimb sefia comisiei economice si un scaun de secretar la Camera Deputatilor.

Cele doua functii de la Senat vor reveni unor parlamentari fara notorietate: de pe scaunul de vicepresedinte pe cel de secretar se muta Ivan Cismaru, in timp ce Nicolae Neagu va deveni presedinte de comisie.

Potrivit surselor citate, miscarea ar fi menita sa determine, pe langa avantajul formal al celor doua functii, descurajarea exodului recent al PRM-istilor catre PSD-PC si sa atraga sustinerea "de la sine inteleasa" pentru cele cinci motiuni simple pregatite de democrat-liberali.

Vadim infiat de PD-L, este titlul din Ziua. Democrat-liberalii i-au dat sansa lui Corneliu Vadim Tudor sa isi pastreze scaunul de vicepresedinte al Senatului.

Daca pana acum liderul peremist beneficia de aceasta functie printr-un Protocol cu PC, acum postul este rezultatul unui targ punctual dintre Vadim si partidul de suflet al lui Traian Basescu. Nu este prima data cand pedelistii fac intelegeri surprinzatoare, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti ei s-au aliat cu PNG-ul lui Gigi Becali.

PD-L a cedat marti PRM vice-presedintia Senatului, capatand la schimb doua posturi de secretar in conducerea celor doua Camere ale Parlamentului, precum si sefia Comisiei economice senatoriale.

Aranjamentul s-a facut la nivelul liderilor celor doua formatiuni. Chiar daca presedintele PRM afirma marti amuzat: "Am mereu discutii cu Emil Boc. Si in somn vorbesc cu Emil Boc", oficiosul peremist Tricolorul dezvaluise deja marea stire: "La inchiderea editiei - Aseara (luni-n.r.) important dialog telefonic Vadim-Emil Boc!".

Chestionat asupra negocierilor, Boc a mimat pragmatismul in folosul partidului sau: "Am mandatat grupul PD-L de la Senat sa poarte negocieri cu toate partidele, inclusiv cu PRM, pentru a gasi solutii care sa-i avantajeze. In locul unei functii de vicepresedinte, vor primi trei pozitii".

Si Gardianul scrie ca Ajutat de PD-L, Vadim Tudor isi pastreaza locul din fruntea Senatului. Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, ramane unul dintre cei patru vicepresedinti ai Senatului, gratie generozitatii democrat-liberalilor, care i-au cedat acest loc.

E drept, PD-L a primit in schimb mult mai mult - doua functii de secretar (una la Camera Deputatilor si una la Senat), dar si presedintia comisiei senatoriale economica, pentru industrii si servicii. Ca bonus, democrat-liberalii vor beneficia de sprijinul parlamentarilor din PRM la motiunile simple pe care le vor depune, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor.

Scandalul dintre PRM si PC legat de dorinta conservatorilor de a-l lasa pe Corneliu Vadim Tudor fara functia de vicepresedinte al Senatului a fost aplanat de democrat-liberali. In contextul in care nici PRM, nici PC nu doreau sa cedeze postul de vicepresedinte al Senatului obtinut de Corneliu Vadim Tudor in urma unui protocol incheiat intre PRM si PC, a intrat pe fir PD-L .

"Am mandatat grupul PD-L de la Senat sa poarte negocieri cu toate partidele, inclusiv cu PRM, pentru a gasi solutii care sa-i avantajeze. In locul unei functii de vicepresedinte, vor primi trei pozitii: cate o functie de secretar al Senatului si al Camerei Deputatilor si o presedintie a Comisiei economice a Senatului", a anuntat presedintele PD-L, Emil Boc.

