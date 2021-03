Maia Morgenstern, tinta unei afirmatii rasiste la o intalnire a oamenilor de cultura: "Hai s-o facem asa, jid..."

"Sunt felul de om care reactioneaza post traumatic. Ce-o mai fi insemnand si asta. Ce vreau sa spun este ca paralizez in momentul socului. O fi bine, o fi rau... cine mai stie? Concret, am fost invitata oficial la o intrunire pentru directori de teatre si institutii publice de cultura, sub genericul "Vocea teatrului licean bucurestean".Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu cateva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanti: autoritatile. Pasesc zambitoare catre colegii mai mari, sa-i salut, sa le dau binete. Si iata ce-mi aud urechile: "Hai s-o facem asa, jid..." - ooops, eu n-am voie sa scriu cuvantul acela (ca-mi sterge Facebook postarea), este permisa doar pronuntarea... Am incremenit. Ce-ati spus? Raspunsul a venit promt, relaxat: "Hai, nu te mai supara. Am spus asa in gluma..."."Nu, nu pot sa nu ma supar! Nu cand il pronunta oameni de cultura. Nu cand este pronuntat intr-un cadru oficial. Si nimeni n-a parut deranjat. In afara de mine, caci am ajuns, normal, sa ma simt eu deplasata ca m-a lovit o scirba fara margini. Nu. Nu accept! E grav. E urat. Sunt ranita. Tremur", a scris actrita pe reteaua de socializare.Regizorul Victor Ioan Frunza si-a aratat solidaritatea si a scris: "Doamna Maia Morgenstern a fost azi victima unei ofense rasiste inacceptabile. Ii transmit artistei solidaritatea mea si compasiunea mea afectuoasa si va indemn si pe voi sa faceti la fel. E mare nevoie!".Marius Manole a adaugat: "Sunt alaturi. Nu am toleranta pentru nicio forma de rasism".Oana Pellea: "Subscriu din toata inima! Orice atitudine rasista, orice jignire rasista, orice manifestare rasista este absolut de neacceptat si de condamnat!".Regizorul Laurentiu Damian: "Maia! De ce nu iti amintesti tu replica lui Pintilie din Clopotele...:deschide ochii, inchide ochii, nu le raspunde, lasa-i sa moara prosti!!".Regizorul Mircea Cornisteanu: "Oricine ar fi fost cel care ti s-a adresat asa, merita o flegma intre ochi si numeroase suturi in cur si-n partea opusa, impreuna cu bogate expresii neaose legate de rude decedate sau in viata, precum si urari de trecere pe rosu, noaptea, cand un sofer beat confunda frana cu acceleratia. Eu atata am avut de zis!"."Si de asta va iubesc. Pentru cum sunteti, pentru cum v-ar placea sa fie lumea, pentru tot ceea ce ne cereti prin marturisirile pe care le faceti public. Mai e putin pana cand si o crima va fi incadrata la "gluma". O natie de lasi si badarani. In loc sa spui public "imi pare rau", "iertare" te scoti cu "a fost o gluma". Singura solutie e cea pe care o faceti. Sa nu lasati in tacere", a scris Chris-Simion Mercurian.