Premierul Dacian Ciolos a precizat joi seara ca le-a solicitat ministrilor sa faca evaluari in privinta secretarilor de stat iar cei care nu au performat sau nu au viziuni compatibile cu ale ministrilor vor fi schimbati din functie.

"Pentru secretari de stat am cerut fiecarui ministru sa isi faca o evaluare in minister si sa vina sa imi spuna in perioada urmatoare ce are de gand cu fiecare post de secretar de stat si cu fiecare om de acolo. Si abordarea pe care vreau sa o am este aceasta: una profesionista, si nu una politica. Acolo unde oamenii nu au performat sau nu sunt compatibili cu viziunea ministrului si cu obiectivele si cu proiectele lui, vor pleca si au inceput deja sa plece unii, pentru ca ministrii se angajeaza la un anumit program de guvernare si pentru mine e clar ca ei trebuie sa isi faca echipa la nivel de minister", a afirmat Ciolos la Realitatea TV.

Premierul a adaugat ca, in ceea ce ii priveste pe inaltii functionari angajati prin concurs, acestia vor fi evaluati si ei in functie de performante.

"Pentru functionari sau inalti functionari care au dat niste concursuri, chiar daca in unele cazuri acele concursuri n-au fost foarte obiective si foarte transparente, n-as vrea sa dam semnalul ca ii dam afara pe "ai lor" ca sa venim cu "ai nostri", pentru ca nu avem "ai nostri". Deci, eu nu vin cu niste oameni pe care vreau sa ii pun in locul celorlalti, vin cu ideea de a creste performanta administratiei. Si atunci mi se pare normal sa luam anumite decizii dupa ce facem anumite evaluari legate de performanta acestor oameni, nu doar performanta tehnica, ci si profesionala si manageriala. (...) Sigur ca acolo unde vom observa ca comportamentul acestor oameni nu este legat de performanta administrativa, ci de alte obiective, vom lua deciziile care se cuvin", a explicat prim-ministrul.

Seful Guvernului a adaugat ca evaluarea va fi facuta de sefii ierarhici "pe baza obiectivelor de management pe care le fixeaza".